Un año antes de Rusia 2018, Luis Advíncula Castrillón (Lima, 1990) no era el rayo que hoy se devora la banda derecha y anota a pie cambiado con Boca Juniors. Su situación era incierta: no se consolidaba en la selección de Ricardo Gareca y vestía la camiseta del modesto Lobos UAP de México, un equipo con el que descendió a los infiernos de la Segunda División. Las personas más cercanas a él cuentan que ese fue un punto de quiebre en su carrera. La razón para volver a entrenar como un ‘cyborg’ con el objetivo de recuperar el puesto de lateral derecho en la Blanquirroja, la mejor vitrina de todas.

Fue tal su determinación que en pocos meses elevó su nivel y Gareca, que no le regalaba el puesto a nadie, le devolvió la titularidad, convirtiéndose en el marcador derecho del equipo durante el Mundial, como antes lo hicieron Orlando La Torre o Jaime Duarte. Advíncula se había ganado un sitial entre los más grandes.

“Luis siempre ha sido una persona luchadora, nunca se ha dado por vencido. En nuestra familia, sus logros también son nuestros logros, pero sus fracasos también. Nosotros nos ponemos mal cuando las cosas no le van bien. Pero siempre estamos acá para apoyarlo”, le cuenta a Somos Kristina Advíncula, hermana del futbolista peruano. “Ver a ese niño que en algún momento cuidaste, o corregiste, convertido en un profesional, en un adulto responsable, es una alegría que no se puede describir”, añade.

Luis Advíncula ha manifestado haber sido muy pegado a su madre. “De niño, uno muchas veces reclama su ausencia. Ahora que soy adulto entiendo que no pudo estar ahí porque tenía que trabajar”, sostuvo el seleccionado peruano.

Kristina es casi diez años mayor que Luis y lo describe como alguien de sonrisa fácil, amiguero y muy preocupado por su familia. Así ha sido desde niño, cuando muchas veces lo acompañaba a sus primeros entrenamientos, o cuando tenía que ver que cumpla con las tareas del colegio. Noemí Castrillón, la mamá de ambos, trabajaba arduamente para que no le falte nada a sus hijos, limpiando casas o cocinando. Y su papá, Luis Advíncula Presvítero, exfutbolista, se ganaba la vida jugando en equipos de provincia, como Deportivo Junín o Coronel Bolognesi de Tacna. “Mi hijo es mi adoración, todos los días pienso en él. Verlo jugar en Boca y en la selección de Perú es un sueño. Siempre rezo para que todo le vaya bien y Dios lo proteja”, nos cuenta doña Noemí.

Su tío Pablo, también futbolista, lo llevó de adolescente al club Alianza Atlético de Sullana para que haga las divisiones menores. Luego pasaría al club Esther Grande de Bentín.

En su casa de San Martín de Porres, en el barrio de Chicmabamba, el pequeño Lucho pateaba todo el día la pelota contra un viejo portón. No jugaba con carritos, ni piezas de rompecabezas. O, mejor dicho, sí lo hacía, pero no como debería: agarraba los juguetes e intentaba hacer con ellos dominadas con los pies. Veinte años después, no ha perdido ese espíritu de niño, travieso e inquieto. La última Navidad invitó a toda su familia a pasar las fiestas en su departamento en un exclusivo barrio de Buenos Aires, donde celebraron por la gran temporada que había tenido —en 2022, se consagró campeón de la Copa y de la Liga argentina— y por mantenerse unidos, a pesar de las dificultades. “El esfuerzo, el sacrificio y la dedicación que tuvo desde que era niño ha dado sus frutos. Me siento muy orgulloso del ser humano y deportista que es hoy en día”, nos dice Luis Advíncula Presvítero, su papá.

EN SU CANCHA

En 2001, un adolescente Luis Advíncula, delgado pero de piernas y brazos fornidos, llegó para probarse en la academia de fútbol Iván Saavedra (AFIS), ubicada en la cancha de la Unidad Vecinal 3, en el Cercado de Lima. Entonces, ya sabía lo que quería ser de grande: futbolista: Y la posición en la que quería jugar: delantero. El profesor Saavedra, conocido por haber promovido a figuras como Alberto Rodríguez y Santiago Acasiete, vio en él un gran potencial, pero también muchas cosas por pulir. “Era un chico bromista, pero nunca malcriado. A pesar de tener 11 o 12 años, le pegaba con mucha fuerza a la pelota. Su velocidad era impresionante, pero la cancha le quedaba corta. Por eso es que decido reubicarlo atrás”, cuenta el entrenador.

Tras consolidarse en el fútbol peruano, ‘Bolt’, como lo llamaba la prensa deportiva por su gran condición atlética, se paseó por países tan disímiles como Argentina, Portugal, Alemania, Turquía, Ucrania y México. Sin embargo, en ninguno de sus clubes del extranjero llegaba a consolidarse. Tuvo un paso irregular por el Rayo Vallecano de España, pero recién encontraría su lugar en el mundo cuando Boca Juniors, el gigante de Sudamérica, compró su carta pase por US$2,5 millones.

La llegada del ‘Rayo’ al equipo ‘xeneize’ generó muchas expectativas, pero al principio no fue lo que el hincha esperaba. “Le faltaba físico y se mostraba muy desordenado. Le costó muchísimo ganarse un espacio. Recién a comienzos de este año, con su reconversión a centrocampista-extremo con Almirón, y sus goles decisivos (especialmente contra Deportivo Pereira), explotó y se convirtió en uno de los pilares ofensivos del equipo”, nos dice, desde Argentina, el periodista y conocido ‘streamer’ David Mosquera.

Luis Advíncula fichó por Boca Juniors en 2021. Actualmente, lleva tres tantos con el equipo ‘xeneize’ en copa libertadores, y es uno de los goleadores del plantel. / Christopher Pike

Su sacrificio y capacidad de aparecer en momentos críticos han sido determinantes para generar una relación de amor con la ‘12′, como se le conoce a la barra de Boca. La prensa deportiva argentina tampoco ha escatimado elogios. “Cargó súper. Festejo de Villa y Advíncula: metieron los goles. Boca ya es otro”, tituló en su portada el diario “Olé”, tras el partido en que Advíncula anotó un gol contra Colo-Colo por Libertadores. Mientras que el periodista Jorge Barraza, cronista deportivo de la vieja guardia, escribió sobre el peruano: “Advíncula ya se siente parte del grupo que lidera al plantel ‘xeneize’, demostrando con sus actuaciones que está completamente comprometido con el objetivo principal del club: ser campeón de América”.

Junto a sus padres, Noemí y Luis, tras conseguir el título de la Supercopa Argentina 2022.

Más allá de los elogios deportivos, Luis Advíncula es consciente del peso que tiene su nombre y ha sabido construir una marca personal que, por sus ocurrencias o forma de expresarse, lo ha vuelto viral en redes sociales. De un tiempo a esta parte, empresas de distintos rubros lo han contratado para que sea el rostro de sus campañas publicitarias. “Hoy en día, los deportistas de élite manejan dos agendas: una contiene sus fechas de competencias y otra sus compromisos con auspiciadores”, explica Luis Carrillo Pinto, periodista y especialista en márketing deportivo. “En el caso de Luis Advíncula, él ha desarrollado a lo largo de los años una imagen muy divertida, muy simpática, que atrae a las marcas. Estas, a su vez, buscan asociarse con personajes que sepan manejarse bien públicamente”, complementa el especialista.

Por estos días, Advíncula es uno de los principales baluartes de una selección que promedia los 29 años de edad. En el pico de su carrera, el efecto del ‘Rayo’ se siente más fuerte que nunca dentro de las canchas, pero también en el corazón del apasionado hincha peruano que sueña con volver a ver al Perú en un Mundial. //