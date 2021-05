Conforme a los criterios de Saber más

¿Cómo llegó Luis Miguel a cantar a dúo con Frank Sinatra durante la década del 90? La persona clave aquí fue la publicista estadounidense Marianne Sauvage.

Se relata en el libro Oro de rey: Luis Miguel, la biografía, de Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro (Aguilar, 2021), que ella trabajaba para la compañía George Schlatter, encargada de organizar la celebración televisada por los 80 años de Frank Sinatra. Durante la pre producción del evento, recuerda Sauvage, se puso en una pizarra la lista de artistas que se presentarían durante el mismo. Estaban en ella tres cantantes latinoamericanos que habían hecho dueto con La Voz: Gloria Stefan, Jon Secada y Luis Miguel.

Luis Miguel y Frank Sinatra grabaron, en estudios separados, la canción "Come fly with me", que pueda escucharse en el disco "Duets II" del astro estadounidense.

“En un principio se estaba poniendo a Gloria o a Jon, pero yo insistí en que fuera Luis Miguel porque él tenía a los fans mexicanos que viven en California. Para que George (Schlatter) se convenciera de que Luis Miguel era el indicado de los latinos, lo llevé a ver un concierto en el anfiteatro Gibson de los estudios Universal. Se quedó impresionado por ver cómo las mujeres ovacionan y gritaban. Fue entonces que se convenció que Luis Miguel debía estar en el concierto de Sinatra, en el cual terminó cantando el tema ‘Come fly with me’. Recuerdo que antes de salir a cantar Luis Miguel estaba muy nervioso, por lo que la gente de su equipo me pidió que fuera a comprar una botella de whisky para que se calmara. Me acuerdo que en el parking del Shrine Auditorium estaban estacionados todos los campers y trailers donde estaban los camerinos de los artistas y mi intención era llevar la botella sin que la prensa se diera cuenta, ya que andaban rondando por ahí. El camper de Luis Miguel estaba por donde se ubicaba el de Bruce Springsteen y el de Tony Bennet. Después de su actuación estuvo ahí muy platicador con la prensa y hasta dio una conferencia. Al final Frank Sinatra se tomó una foto con todos los invitados y se la pasaron muy bien”, rememora Marianne Sauvage en el libro.

Lo que pensaba Luis Miguel de cantar con Sinatra, su presentación en el cumpleaños 80 y sus declaraciones tras el evento (Fuente: Youtube).

En este se consigna, además, extractos de una nota periodística que Juan Manuel Navarro publicó el 21 de noviembre de 1995 en Los Ángeles: “Frank Sinatra festejó el domingo su cumpleaños número 80 al lado de un gran número de celebridades, entre ellos Bruce Springsteen, Arnold Schwarzenegger, Ray Charles, Paul Adbul y Luis Miguel. El cantante mexicano, vistiendo smocking negro, le cantó el tema ‘Come fly with me’ acompañado por un video del festejado. Este tema lo interpretó con el artista norteamericano en su más reciente LP ‘Duetos II’”. En dicha pieza se cita a Sauvage señalando que otro crooner, el gran Tony Bennet, felicitó personalmente a Luis Miguel por su actuación. “Lo abrazó detrás del escenario y le dijo que tenía una estupenda voz”.

Aquella fue una noche inolvidable para el cantante mexicano, como él mismo lo cuenta en la conferencia de prensa que dio después del show y que puede verse en el video líneas arriba. “Lo admiro mucho desde pequeño (...). Espero alguna vez poder llegar a tener el éxito que Frank ha tenido. Yo recién estoy empezando”.

A propósito del hecho, el club Cómplices de Luis Miguel Perú publicó ayer un video registrado por sus miembros durante un concierto que el artista ofreció en Buenos Aires en el 2012. En el verso que dice “... come fly with me / let´s float down to Peru...” ( ...ven a volar conmigo / vayamos flotando hacia Perú...), este se dirige hacia ellos con cálido gesto tras ver ondeando la bandera peruana. //

