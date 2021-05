Conforme a los criterios de Saber más

La historia fue investigada por Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, autores del recientemente publicado libro, Oro de Rey: Luis Miguel, la biografía. (Dato no menor: el primer autor fue responsable del texto en el que se basó la primera temporada del show de Netflix). Luis Miguel había grabado con Frank Sinatra la canción Come fly with me para el disco Duets de La Voz- como le decían al astro estadounidense-, e incluso ya había aparecido en la celebración televisada de los 80 años del artista, cuando surge la idea de gestionar para El Sol una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Esto motivaría que Sinatra le enviase una cálida misiva a Luis Miguel por tan importante acontecimiento en su carrera.

No fueron amigos ambos astros, pero sí se habían frecuentado en algunas oportunidades como consecuencia de la colaboración musical. Sinatra, según el libro, estaba convencido de que si Luis Miguel se decidía a grabar en inglés, su éxito no habría tenido límite. Era talentoso, joven, elegante y bien parecido. (¿Por qué nunca terminó de concretar el Sol el ansiado crossover? Eso es motivo de otro artículo, pero un primer intento sí se hizo de la mano del productor Emilio Stefan). Esto, finalmente, no pasó, pero el cantante mexicano ya estaba en la mira de productores estadounidenses. Ese fue el caso de la publicista y manager Marianne Sauvage, quien tuvo un rol estelar en la inclusión de este en el disco Duets y en su participación en el show por los 80 años de Sinatra.

Ella es citada en el libro recordando lo siguiente: “Luego del éxito del especial, un día iba yo caminando por el Paseo de la Fama y se me ocurrió que era necesario que Luis Miguel tuviera una estrella allí. Ahí mismo me comuniqué con su manager de ese entonces, Mauricio Abaroa, y se lo propuse. Obviamente a él le encantó la idea, pero le pedí que me diera una carta firmada donde Luis Miguel se comprometiera a presentarse ese día, era una exigencia lógica, no podemos imaginarnos organizar el día de su estrella y que no acudiera. Cumplió ese requisito para que se la otorgaran y así fue. Llené la solicitud y después nos dieron la noticia de que la habían aprobado. Fue una gran alegría para todos, tanto él como su agente se pusieron muy contentos”.

La estrella se develó finalmente el 26 de setiembre de 1996. El mismo Juan Manuel Navarro escribiría una nota periodística al día siguiente sobre el hecho: “Duración: 30 minutos. Características: ha sido uno de los más concurridos en toda la historia, de acuerdo con los ejecutivos de la Cámara de Comercio de Hollywood. Hora: 11:30. Asistencia: alrededor de 1000 admiradores. Look del cantante: bronceado intenso, cabello más largo y traje de color rema. Título recibido: Rey del Pop Latino (así lo llamó Johnny Grant, presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood). Ambiente: las fans, con camisetas, posters, pancartas y grabadoras, apoyaron al cantante desde casi tres horas antes de la ceremonia. Discurso (la parte en inglés): ‘Muchas gracias por todo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en un evento que significa mucho en mi carrera. Esto me hace comprometerme a trabajar más duro. Estoy orgulloso de que algún día mis hijos o nietos tengan la oportunidad de caminar por aquí y ver mis estrella... pero primero tengo que encontrar a una mujer. Este momento lo voy a recordar por siempre en mi vida’. Saludos (ya en español): ‘Por supuesto que no me voy a olvidar de todas mis fans; me siento muy orgullosos de hablar español, de todos y cada uno de ustedes, y sigamos dando ejemplos como estos. Los quiero gracias’. Reconocimientos adicionales: un certificado de la ciudad de Los Ángeles, en señal de agradecimiento por su labor artística y una réplica de su estrella. El clímax: el cantante posó para los fotógrafos junto a la estrella recién develada y, besando su mano, la tocó mientras alzaba su dedo pulgar derecho en señal de triunfo. Piropos más escuchados: ‘Luis Mirey’ y ‘Papacito’. Sobre su lanzamiento en inglés: ‘A pesar de que no he grabado un disco en inglés, recibí una estrella y eso le da más importancia al evento, sobre todo por el idioma, e3n español. En febrero del próximo año voy a estar en una gira por todo Estados Unidos y realmente me gusta mucho la idea de grabar un disco en inglés, pero primero quiero acostumbrarme más al idioma, para poder realmente sentir lo que canto, ya que mi inspiración viene del espíritu, del corazón”.

Un mes después, Sinatra le enviaría esta carta:

Luis Miguel y Frank Sinatra.

La traducción es la siguiente: “Querido Micki: Ha sido halagador con el paso de los años escuchar sobre jóvenes cantantes a los que se les ha sindicar como los nuevos Frank Sinatra. Pero fue aún mejor escuchar sobre un hombre joven en México que no tenía comparación con nadie. Cuando nos conocimos en México y escuché realmente tu voz, me di cuenta que eras original y único. Un talento enorme y ‘no tan malo a la vista’. Felicitaciones por tu estrella en el Paseo de la Fama. Estoy seguro que se vienen muchas cosas mejores para ti. Un saludo cálido, Frank”. //

