Mariposas y Leonas es un ensayo fotográfico de la artista argentina Alejandra Zapata, compuesto por retratos de mujeres tomados en las calles y espacios públicos, manifestándose, disfrutando, observando, jugando.

Fragilidad y fuerza, ternura y bravura, adversidad y triunfo, mariposas y leonas, son algunos de los pares de opuestos que, buscando complementarse, trazan en esta narrativa el clásico “camino del héroe”, para resignificarlo, a través de los feminismos, en un nuevo “camino de las heroínas”, mujeres comunes, luchadoras, sororas y artífices de su propio destino.

Tomadas en las ciudades de Buenos Aires y Neuquén en 2013 y entre 2016-2022, los retratos de Alejandra buscan capturar la cotidianeidad de las mujeres, pero sobre todo sus reivindicaciones y sus luchas: el clic de la cámara atrapa a esas “mariposas” argentinas y latinoamericanas, luchando como “leonas”; como lucharon aquellas otras “mariposas” dominicanas; como lo hacen día a día las muchas “mariposas” de nuestra América Latina.

El movimiento feminista argentino se transformó, en los últimos años, en un referente para toda América Latina; y algunas de sus consignas y banderas, como el #NiUnaMenos o los pañuelos verdes, trascendieron, incluso, el ámbito estrictamente latinoamericano y alcanzaron una difusión global.

El movimiento feminista argentino se transformó, en los últimos años, en un referente para toda América Latina.

Pero no es éste un fenómeno exclusivamente argentino. Las mujeres y los movimientos feministas han sido el principal actor político de la última década en todo el orbe y ellas, más que nunca, parecen dispuestas a rehacer el mundo para que nos incluya a todos: Desde Latinoamérica a Teherán, las mujeres, apropiándose de las calles, vienen a recordarnos que no hay derecho que no se conquiste luchando y que la ausencia de derechos elementales (a la salud reproductiva, a la educación sexual, a la libertad, al goce…) es también una de las tantas formas de la violencia a la que debe decírsele: ¡Basta!

Zapata nos invita a reflexionar sobre estas luchas, sobre sus protagonistas, sobre sus reivindicaciones y sobre el largo camino que aún queda por recorrer. Y nos invita a hacerlo con una mirada luminosa que rescata y reivindica lo gozoso: la alegría de esas mariposas que se atreven a ser tan bravas como leonas.