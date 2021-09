Conforme a los criterios de Saber más

En los meses más rígidos de la cuarentena, las mascotas han contribuido enormemente a mantener el temple: eran quienes nos sacaban de nuestras cuatro monótonas paredes; las y los que evitaban que caigamos en la rutina y, sobre todo, que nos ayudaron a no sentirnos solos. Por esos meses -quizás a modo de consecuencia- aumentaron las adopciones. Y es que resulta hasta imposible imaginar una vida sin ellas y ellos. Ahora que el panorama pinta más alentador, hay una necesidad por salir de la ciudad y desconectarse. Eso sí, incluida nuestras mascotas. No sorprende que un requisito para elegir un hospedaje sea un local petfriendly: más del 40% de viajeros lo hace, y el 49% estaría dispuesto a pagar más para quedarse en un alojamiento que admite mascotas, según un estudio de Booking.com y Trekk Soft. Los negocios se van adaptando a las nuevas tendencias.

Antes de ahondar en la experiencia, es necesario contarle sobre uno huésped en particular. Rex tiene 11 años, es mediano y sufre de displasia en la cadera (sus patas traseras van perdiendo la movilidad de a pocos). Se le dificulta caminar en superficies resbalosas. Está prohibido que suba o baje escaleras: si no hay ascensor, hay que cargarlo. Duerme en una cama ortopédica y sus platillos de agua y comida están sobre una mesa a medida para que no tenga que agacharse (reduce la presión en el cuello, por ende, el dolor en la zona lumbar). Unas comodidades que, sin duda, son un reto para cualquier negocio hotelero.

Una preocupación era el piso del lobby del hotel. Es una entrada imponente para quien se hospeda en el Sheraton Lima, pero para quien tiene la condición de Rex, era una zona minada. El personal que nos recibió, consciente de la situación, hizo el check in y check out en menos de 10 minutos. Siempre atentos a cualquier requerimiento de la mascota. El alivio llegó cuando se abrieron las puertas del ascensor: pasillos y habitaciones alfombradas. Solo se caminó lo necesario.

La suite Le Meridien es una habitación (un minidepartamento, para ser justos) más que acogedora. No era necesario la calefacción para sentir el calor de casa. Rex se animó a explorar su hogar por el fin de semana y pronto eligió su nueva cama: la alfombra (hay un cojín mediano para la mascota). Cada bowl de agua y comida lo acercábamos a él para que no tenga que agacharse y así evitar futuras dolencias. Las mascotas son libres de explorar cualquier instalación del hotel. Claro, siempre con su arnés y correa. Por si olvidó llevar sus bolsas de basura para mascotas, en la habitación hay un dispensador. Para sus necesidades, puede ir al jardín trasero (del lobby, a la izquierda, como quien va para los ascensores) del Sheraton Lima. Hay un tacho cerca para botar los desperdicios. Si su mascota es nerviosa, buenas noticias: poco o nada se escuchan los cláxones.

Los dueños tienen infinidad de opciones para relajarse: nadar en la piscina; ir por unos masajes al spa; bajar a algún evento (con protocolos) que realice el hotel según la fecha en la que va; aprovechar en visitar el museo de Arte Italiano o el museo de Arte de Lima. Sus actividades dependerán también de la dinámica y el carácter de su mascota. Para evitar que Rex se estrese, preferimos quedarnos en la habitación y dormir. Dormir como si no hubiera un mañana. Lo que decida, la relajación está asegurada.

Otro punto a mencionar es la comida. Debe llevar los alimentos para su mascota. El hotel, vale decirlo, le enseña a preparar galletas para perros [ver abajo]. Para usted, hay más opciones. Puede pedir servicio a la habitación o bajar al restaurante, que cuenta con una sección especial para quienes van con mascota. Faltan palabras para describir la sazón: barriga llena, corazón contento.

El cuidado de la mascota, vale recalcarlo, depende de uno. El personal, siempre amable, lo ayudará en lo que necesite. Sin duda, el Sheraton Lima es una buena opción para que usted y su engreído(a) se relajen y tengan una buena estancia. Para más información y reservas en https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/limsi-sheraton-lima-hotel-and-convention-center/

GALLETA PARA PERROS

El chef Heivel Bedoya, del Sheraton Lima comparte su receta para treats caninos. Son fáciles de preparar y solo necesita de tres ingredientes 100% naturales.

INGREDIENTES:

½ taza de hojuelas de avena

1 plátano verde

½ taza de mantequilla de maní (importante: el chef de Marriott recomienda la marca JIF, Peter Pan, Skippy o Smuckers, ya que no contiene xilitol que es dañino para los perros).

PROCEDIMIENTO: