Conforme a los criterios de Saber más

En la convivencia con nuestros engreídos, una de las reglas de oro es que nuestro perro duerma siempre en su cama, fuera de nuestra habitación. Pero sabemos que con su ternura nos gana el corazón y hasta terminan quitándonos nuestra almohada. Si este es tu caso, te damos algunas recomendaciones para poner un de orden por las noches.

No descuides nunca su higiene, lávale las patitas cuando llegue de la calle y revísale la cola por si tiene restos de heces. Recuerda siempre las fechas en que debes aplicarle protección contra pulgas y garrapatas, así como sus controles médicos. En algunos casos, hay alergias que son producidas por una proteína que se encuentra en la saliva y la piel del perro. Esta proteína se deposita por el lamido en el pelaje y por eso se dice que las mascotas causan alergias.

Por eso, si hay algún miembro de la familia que sufra de alergias se debe bañar al perro semanalmente, aspirar a diario la casa, cepillarlo todos los días y evitar que entren a las habitaciones, entre otras recomendaciones. Recuerda siempre los controles: Las desparasitaciones internas se realizan con una frecuencia mínima de tres meses. En algunos casos se pueden hacer antes si están más expuestos a contagios.

Los médicos veterinarios alertan que hay enfermedades que pueden transmitir a los humanos a través de parásitos, bacterias, hongos y virus. De un promedio de 250 enfermedades zoonóticas, más de 100 corresponden a la convivencia entre personas y animales domésticos.

Cambio de hábitos

Si tu perro ya siente tu cama como suya, hasta te arrima, usa tu almohada y no quieres que sea así, nunca es tarde para reeducarlo. El éxito dependerá del tiempo y la constancia que te demande. Toda la familia debe mostrar una postura clara sobre las normas que se respetarán.

Un truco es que coloques una manta en tu cama. Progresivamente retírala más lejos hasta llegar a que esté fuera de la habitación. Cierra la puerta si es necesario para que el perro no intente volver al dormitorio. Paulatinamente la manta deberá ubicarse en donde queremos que duerma. Otro tip de utilidad es colocar alguna ropa o prenda que ya no uses y que tenga tu olor para tranquilizarlo.

Twitter: @lymq

VIDEO RECOMENDADO

¡El mejor amigo del hombre! Perro cuida el celular de su dueño e impide que la novia lo manipule null