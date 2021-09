Conforme a los criterios de Saber más

En el logotipo del Movadef, tres cerros rojos se recortan contra el cielo azul, y a las faldas de estos, una senda amarilla recorre sinuosa, como si fuera el camino dorado del Mago de Oz. Cuando el 2010 se le preguntó al abogado Manuel Fajardo, fundador del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), por el real significado de la imagen, éste se exasperó. Dijo que los cerros y el sol representaban los problemas del país. ¿Y el camino amarillo? “Un esperanzador camino iluminado”, dijo.

“¿Un sendero luminoso?” le replicaron, y Fajardo zanjó el tema con un manazo en la mesa y la frase “interprételo como quiera”. Luego de esto se fue.

Logotipo del Movadef, el mismo que fue plagiado el 2012 por un candidato para ganar una alcaldía en Puno.

Desde aquel 2010, presentación en sociedad del Movadef en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, poco ha sido el espacio a la interpretación que ha dejado la agrupación. Se trata, sin asomo de duda para la policía, del brazo político de Sendero Luminoso, es decir, una organización que reivindica sin sonrojos el llamado “Pensamiento Gonzalo” en sus estatutos y comunicados. Para ellos, Abimael es “el doctor Guzmán”, un preso político según su visión. Una encuesta de Ipsos Apoyo del 2012 señalaba que el 89% de peruanos consideraba que Movadef era Sendero Luminoso.

“¿Pensamiento Gonzalo?” Para entender esto habría que remontarse a los orígenes de Sendero Luminoso en los años setenta, cuando el profesor de filosofía Abimael Guzmán creyó encontrar, a luz de los textos clásicos del marxismo, una nueva lectura distinta a la realizada por los líderes mundiales del comunismo. Ese mortal batido ideológico de su cosecha, en el que mezcló incluso a José Carlos Mariátegui solo para darle color local, fue llamado por su creador como “Pensamiento Gonzalo”, por su alias subversivo. Fue la receta que buscaron aplicar a punta de bombas y asesinatos a lo largo de una década.

Desde aquel 2009, el Movadef ha evolucionado de forma pública y clandestina al mismo tiempo. Fue muy publicitado su intento de inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones en marzo del 2011. La entidad electoral delegó en esa época el trámite del pedido al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) quienes rechazaron la solicitud del Movadef ese mismo año, en una resolución en la que se explicaba que adscribirse al Pensamiento Gonzalo no es una falla subsanable sino algo inadmisible, teniendo en cuenta las nulas credenciales democráticas de Sendero Luminoso.

Inscripción de Movadef ante el JNE

Movadef no se desalentó por lo sucedido en el sistema electoral ese año y tampoco por lo ocurrido con la policía, que el 2014 montó un mega operativo de captura de los que fueran entonces sus principales dirigentes, a los que se acusó de apología al terrorismo. En la denominada Operación Perseo fueron detenidos Alfredo Crespo, conocido entonces como “el abogado de Abimael Guzmán”, el citado Manuel Fajardo y varios más.

Abimael Guzmán cabecilla terrorista de Sendero Luminoso y Alfredo Crespo, líder del Movadef

Otro fuerte golpe policial se les asestó el año 2020 con el operativo Olimpo, en el que se detuvo a más de cincuenta dirigente y militantes de Movadef luego de cinco años de seguimiento policial. Hoy están con prisión preventiva. Con ese operativo las autoridades policiales denunciaron la estrategia de infiltración que estaría siguiendo el movimiento en comités de madres, programas vecinales, escuelas, sindicatos y grupos universitarios.

De forma más visible, el grupo no ha dudado en salir a marchar por las calles de Lima, como sucedió el 2017. Aquella vez, en un hecho insólito en un país tan golpeado por la demencia senderista, decenas de militantes salieron por el centro de la ciudad con fotos de Abimael Guzmán y pancartas con lemas que exigen su liberación al considerarlo un “preso político”. Dicho sea, no es la única agrupación que busca llegar al poder para liberar a un condenado célebre.

Vigencia. El Movadef, organismo de fachada de Sendero Luminoso, en una marcha pidiendo la libertad de su cabecilla en 2017.

Este año el Movadef sigue haciendo noticias por las preocupantes cercanías de algunos de sus fundadores y dirigentes con figuras del gobierno, como ha ocurrido ayer con el caso del Tito Rojas y su cuestionada visita a la PCM. Este diario conoció además que 249 militantes de Perú Libre figuran en los planillones del Movadef. A mediados de año, el movimiento lanzó un comunicado anunciando que se plegaban al pedido del actual gobierno en su pedido de una asamblea constituyente.

En su web no han dudado en solidarizarse con el ex canciller, Héctor Bejar, por sus dichos sobre Sendero Luminoso, lo cual no sorprende. “Se pretende socavar y obstruir la marcha del actual gabinete que no se acomodaría a los intereses de la gran burguesía de nuestro país, buscando obstaculizar asimismo al actual gobierno”, escribieron. En agosto último realizaron una rifa pro fondos a través de su Facebook. Entre otras cosas sortearon una TV Smart de 32 pulgadas y un thermo. //

