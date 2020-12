Conforme a los criterios de Saber más

Las canciones de Navidad dejaron de ser hace rato esos dulces cantos al “Niño Dios”, a “María” o a los peces bebedores. Dejaron la religiosidad atrás, como la fiesta misma, para centrarse en temas asociados a la fecha: la alegría, la celebración y, sobre todo, la nostalgia por los seres queridos. La música pop ha creado hasta un subgénero completo de canciones navideñas sobre este último tema, con canciones de amor seculares que usan la navidad como telón de fondo para hablar sobre amores distantes.

Las canciones de Navidad suelen compartir algunas características que las hermanan. Para empezar, muchas de ellas tienen el sonido de cascabeles, de esos que usaban las carretas para avisar su paso, al no contar con frenos. Otros temas navideños cuentan además con campanas y el sonido de cajitas musicales. Las versiones en clave de rock no escapan a estos tropos. Lo que sigue es una breve selección comentada de algunas de las mejores canciones rock de navidad.

1.White Christmas, la canción prohibida de Elvis Presley (1957)

El rock le canta a la navidad desde los cincuenta, cuando Elvis lanzó su infame Elvis´ Christmas Album, en 1957. Cuesta trabajo imaginar hoy el escándalo que supuso para los sectores conservadores de Estados Unidos la existencia de este disco tan bonito y anodino. Ellos lo vieron como una provocación, dada la reputación supuestamente “inmoral” de Presley, aunque el disco fuese uno de los más tranquilos que firmó. Hasta Irving Berlin, el compositor del clásico White Christmas, consideró de pésimo gusto lo que Elvis hizo con su canción y exigió un bloqueo que fue acatado por muchas estaciones. En Portland, Oregon, el DJ Al Priddy, de la KEX, fue despedido por pasarla al aire.





2. Christmas (Baby Please Come Home), nace un clásico navideño (1963)

En 1963 el productor Phil Spector, el padre de las girl groups de los sesenta, firmó este cruce de rock´n´roll con navidad. El disco se llamó A Christmas Gift for You y tuvo la mala suerte de salir el mismo día que era asesinado John F. Kennedy lo que melló su performance en las tiendas, algo que mejoraría en años siguientes. El álbum es recordado por el sonido huracanado de Spector (la técnica del Wall of Sound) y por las voces de The Ronettes, The Crystals y Darlene Love. Esta última brilla en Christmas (Baby Please Come Home). “Nada puede igualar la emoción y el poder vocal puro de Love”, escribió la revista Rolling Stone sobre el tema en su lista de las mejores canciones rock de navidad, publicada el 2010.

Otras versiones famosas: la que grabó U2 en vivo en 1987, durante su gira Rattle and Hum y la que cantó Joey Ramone, vocalista de los Ramones, en su disco navideño.





3. Little Saint Nick, la respuesta de los Beach Boys a Phil Spector (1964)

El joven Brian Wilson, líder de los Beach Boys, tenía 21 años cuando conoció a su ídolo Phil Spector en 1963, justo cuando este estaba en el estudio preparando su famoso disco de navidad. Hasta llegó a tocar el piano en uno de los temas de este, pero su toma fue descartada por no ser un buen ejecutante. Wilson decidió replicar a su maestro y ese mismo año compuso Little Saint Nick, un tema que, al mejor estilo del grupo, se centra en hablar de autos, específicamente, del “carro de Papa Noel”, un trineo rojo veloz como un bólido al que llaman “el pequeño Nick”. La canción formó parte de un álbum completo de navidad, lanzado al año siguiente.





4. Los discos de navidad de los Beatles (1963 - 1969)

En los años de la beatlemanía, los admiradores del cuarteto de Liverpool que estaban inscritos en su club de fans recibían religiosamente un disco vía correo postal. Se trataban de pequeños flexi-discs no autorizados para su difusión radial en los que John, Paul, George y Ringo gastaban unos pocos minutos para agradecer a sus seguidores por el apoyo, además de saludarlos por las fiestas e improvisar un breve villancico. Lo más recordado eran las bromas que se hacían entre ellos. Desde entonces, los discos de navidad de los Beatles han sido objeto de ediciones pirata por montones. Hoy se las puede encontrar regadas en YouTube.





5. Happy Xmas (War is Over), el himno pacifista de John Lennon (1971)

La separación de los Beatles no fue impedimento para que sus miembros dejarán de lanzar canciones de corte navideño. Lo hizo George Harrison en 1974 con Ding Dong, Ding Dong, Paul McCartney en 1979 con Wonderful Christmastime (1979) y Ringo Starr con I Wanna Be Santa Claus, a fines de los noventa. Pero antes que todos ellos estuvo Happy Xmas (War is Over), el single navideño de John Lennon y Plastic Ono Band, que apareció en el disco Imagine de 1971. La canción adquirió especial resonancia en diciembre de 1980, tras la muerte de John Lennon, cuando muchas radios la empezaron a difundir de nuevo lo que permitió su reingreso a los rankings.





6. Santa Claus is Coming To Town, un Jefe con gorro de Papa Noel (1975)

Esta versión del clásico villancico de navidad norteamericano fue grabada por Bruce Springsteen y la E Street Band un 12 de diciembre de 1975, en medio de un show en Brookville, Nueva York, sin saber que se convertiría en un clásico rock. La canción fue lanzada en los años ochenta como un lado B, y desde entonces reaparece en el ranking Billboard, cada vez que llega diciembre. Aunque la versión más antigua del tema fue grabada en la década del treinta, la del Jefe está inspirada, notoriamente, en la versión de The Crystals, que aparece en el disco de navidad de Spector, una gran influencia para el Springsteen de los setentas.





7. Father Christmas, la peculiar canción navideña de The Kinks

Fieles a su tradición irónica y de comentario social, los Kinks presentaron en 1977 este single navideño con un mensaje no necesariamente de paz o amor sino de hambre. Ray Davies cuenta la historia de un Papa Noel que trabaja en una tienda de departamentos, quien es abordado por una pandilla de niños pobres que lo golpean. Ellos le dicen que no quieren regalos, que eso es para los niños ricos; ellos tienen hambre, así que le piden pan y trabajo para sus padres. La composición de sonido punkie ha sido versionada por bandas como Green Day, Cheap Trick, Warrant, Letters to Cleo, Save Ferris y Smash Mouth.





8. Do They Know Its Christmas? o cuando la realeza del pop británico se juntó para hacer caridad (1984)

En 1984, los mejores cantantes de pop de Gran Bretaña se juntaron para la iniciativa Band Aid, impulsada por el músico Bob Geldof, que buscaba financiar ayuda humanitaria a África, entonces afectada por severas hambrunas. Una de las primeras acciones fue grabar Do They Know Its Christmas, el exitoso single navideño que cuenta con las voces de Paul McCartney, Sting, David Bowie, Bono, Paul Young, Simon Le Bon y varios más. Sus pares estadounidenses harían algo similar después con USA for Africa, y su recordado single We Are The World.





9. Los padres del punk piden una navidad sin peleas, un ejemplo que quizá debieron seguir (1989)

Para 1989, los Ramones eran una banda al borde del colapso. El cantante Joey Ramone y el guitarrista Johnny Ramone insistían en su guerra fría de no dirigirse la palabra. Su emblemático bajista Dee Dee se marchaba del grupo en pos de una fugaz carrera en el hip hop. Sus años de gloria habían terminado hacía mucho cuando apareció Brain Drain (1989), que contenía el single navideño Merry Christmas (I Don´t Want To Fight Tonight). La composición de Joey Ramone, si se le retira el toque ramoniano de la distorsión, es otro tributo al pop de los sesenta que tanto gustaba al cantante.

10. All I Want For Christmas is You, el bombazo de Mariah Carey que tributa al rock de los sesentas

Se puede debatir la presencia de Mariah Carey en esta lista mas no la fuente rock que inspira esta canción, evidentemente tributaria del disco de Phil Spector citado líneas arriba. Ahí están los cascabeles, el sonido de la orquesta tipo Wall of Sound, la fuerza de la batería. All I Want For Christmas is You fue escrita por Mariah y Walter Afanasieff y mira con devoción al rock de los cincuentas desde sus cuatro acordes iniciales. Caserito de todos los supermercados y malls en estas épocas, el tema es, sin duda, la canción navideña más exitosa de los últimos 30 años. Alcanzó el número 1 recién el 2018.

MAS CANCIONES ROCKERAS DE NAVIDAD:

Bob Dylan - Must Be Santa





Chuck Berry - Run Rudolph Run





Green Day - Xmas Time of The Year





Pearl Jam - Let Me Sleep (It´s Christmas Time)





Belle and Sebastian - O Come, O Come Emmanuel





The Band - Christmas Must Be Tonight





The Killers - Don´t Shoot Me Santa

