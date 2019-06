Octógonos: ¿Cómo hacer nuestras compras semanales con las nuevas advertencias?

El 17 de junio entró en vigencia la ley que obliga a colocar los octógonos de advertencia, los cuales informan el contenido excedente de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans en los alimentos industrializados. Esta norma busca, en consecuencia, que el consumidor esté –mejor- informado al momento de comprar. Pero, ¿cómo hacer nuestras compras semanales de ahora en adelante?

La nutricionista a domicilio Karla Alvarado llama a la calma y pide analizar la situación. "Digamos que compras queso, que es una buena fuente de proteínas y calcio; sin embargo, si encuentro uno con el octógono que diga "alto en sodio" o "grasas saturadas", puedo buscar otro queso que también me aporte proteína y calcio, pero que no contenga tanta sal o grasa. En caso no encontrar uno que sea afín al que buscamos o si simplemente queremos consumirlo a pesar de la advertencia hay que tener en cuenta algo muy importante: la porción".

En esa misma línea está la nutricionista Susan Villegas. Para ella, los octógonos no implican, necesariamente, que dejemos de consumir un alimento solo por tener la advertencia.

“Podemos consumir en pequeñas cantidades, balancear con algún otro alimento o elegir otro producto muy similar que no tenga octógonos”, agrega.

La norma, explica la especialista, permite que el consumidor tenga una idea más concreta de lo que contiene un producto. “Por ejemplo, una gaseosa. Sabemos que tiene azúcar, pero aun así la compramos. Al verla ahora con un sello que diga “alto en azúcar”, sabemos que ha excedido la cantidad [de azúcar] recomendada por el Ministerio de Salud”, señala.

De acuerdo a los parámetros por el Minsa, en los alimentos sólidos (100g), el octógono:

“Alto en azúcar” significa que es mayor o igual a 22,5 g.

“Alto en grasas saturadas” significa que es mayor o igual a 6 g.

“Alto en sodio” significa que es mayor o igual a 800 mg.

En bebidas (100 ml), el octógono:

“Alto en azúcar” significa que es mayor o igual a 6 g.

“Alto en grasas saturadas” significa que es mayor o igual a 3 g.

“Alto en sodio” significa que es mayor o igual a 100 mg.



"Las personas, por ejemplo, que tienen predisposición a tener presión alta, tendrían que elegir otro producto que no sea tan alto en sodio. Va haber uno que no exceda la cantidad. Igual con las bebidas y la cantidad de azúcar", detalla Susan.

"Si una persona que no tiene ningún problema de salud está simplemente haciendo compras de la semana, lo mejor -porque va a elegir de todas maneras productos envasados- sería que contenga la menor cantidad de octógonos". agrega.

Alvarado, es más tajante y recomienda elegir alimentos que tengan un solo octógono.

Para Karla, a la hora de ver los octógonos, lo ideal es que sepamos que ese alimento definitivamente tiene algo que va a ser contraproducente para nuestra salud."Por lo menos vamos a estar más informados y podremos reducir la cantidad [de octógonos]", agrega su colega.