Conforme a los criterios de Saber más

Como si de un sobreviviente se tratara, lleva casi 30 años en el periodismo deportivo televisivo. Un medio que construye ídolos con facilidad –más aún en estos tiempos-, pero que también ha visto caer a sus vacas sagradas. Pedro García dice que no se siente una estrella, ni el que más sabe de fútbol. Cuenta que así ha sido desde que debutó en la televisión en ‘Goles en Acción’, a mediados de los noventa, donde cultivó una entrañable amistad con Daniel Peredo. “El dolor ha dado paso a un recuerdo divertido del amigo que se fue. Un recuerdo repleto de cariño, pero cuando lo evoco, suelo reírme porque recuerdo su esencia, que era de una personalidad divertida”, ha dicho sobre quien probablemente ha sido el periodista deportivo más influyente de los últimos tiempos.

Ambos, Pedro y Daniel, compartieron poco más de un año en ‘Al Ángulo’, espacio que tiene en su haber tres premios Luces como mejor programa deportivo y que acaba de estrenar una nueva temporada. Pedro accede a darnos una entrevista a propósito de ello. Luego de intercambiar mensajes por whatsapp, me dice que lo llame un viernes a las siete de la noche. Llega el día y la hora, llamó a su celular y prendo la grabadora.

-Aló, ¿Pedro?

-Hola Jorge, ¿qué novelas?

-Bien, llamándote para conversar de todo un poco: del programa, de fútbol peruano, de la selección peruana…

-Bacán, bacán.

-Comenzamos entonces.

-Sí, dale.

- Ok. Ya son casi cuatro años en ‘Al ángulo’, ¿no? ¿A qué crees que se haya podido sostener en el tiempo?

- No lo sé, pero lo intuyo. De alguna manera la sinergia que se da al aire le transmite al televidente una sensación de realidad, de diálogo real. Y con ello me refiero a una conversación, polémica o no, divertida o no, pero honesta. Me parece que el público lo percibe como algo que ocurriría con o sin cámaras. Yo creo que por ahí va.

- Pero todo lo que pasa queda ahí, nunca se pierde la cordialidad.

- Sí, cuando acaba la emisión al aire, cualquier discrepancia e incluso aspereza, queda ahí. Yo nunca me he ido a mi casa contrariado, o enmierdado, por algo que haya sucedido al aire. De hecho, muchas veces me toca polemizar, porque así se da la dinámica, con José Chávarri. Él vive a la vuelta de mi casa y nos regresamos juntos todos los días. Lo que ocurre en el set se queda en el set.

-¿Estos días fuera del programa has estado muy pegado al fútbol?

- En este tiempo de no estar al aire me he desconectado a propósito de una manera casi terapéutica. No me ha interesado nada en cierto tiempo en cuanto al fútbol. Porque es saludable en cierto punto poner off y no pensar en el tema. Para descomprimir. Evidentemente en el tiempo que dura el año laboral, hay pocos respiros, porque la vorágine del fútbol y lo informativo es tal que no me da tiempo de desconectarme.

Pedro García en su faceta como panelista de 'Al Ángulo'. Franco Cabrera modera y completan el panel Diego Rebagliati, José Chávarri y Michael Succar. (Foto: Captura)

-¿Cómo ves a la selección peruana en estos momentos? ¿Cuál es la fotografía?

-La foto del momento me muestra tres jugadores que fueron fundamentales para ir al Mundial en un estado distinto. El Cueva de hoy, de quien espero se porte bien, ese Cueva no tiene nada que discutir con el del 2017, pero en su caso no se ha visto una evolución. Confío en su talento, aplaudo su capacidad, pero desconfío de su estado actual. Después, el segundo goleador del equipo fue el ‘Orejas’ Flores. Ese Orejas no está jugando en ese nivel. Su actuación en el pasado reciente con Perú no ha sido buena. También me preocupa el caso flores. Y el que fue goleador en la pasada Eliminatoria viene de un periodo de inactividad largo. Nadie va a discutir la capacidad goleadora de Paolo, pero ciertamente, lo concreto, es que no viene jugando hace meses. El principal asistidor y primer y segundo goleador no vienen bien. Yo estoy preocupado.

- Y hablando del plano local, ¿cómo crees que será esta Liga 1 sin Alianza Lima?

- Qué te digo. Mira, que Alianza no juegue la Liga 1 no hay manera que no afecte al campeonato. Pregúntale a los directivos de la ‘U’, Cristal, qué les parece, y me imagino que dirán que va a significar una ausencia dolorosa, que le quita brillo a La Liga 1. La Liga 1 luce mejor con Alianza, Cristal y la ‘U’. Es un reto que a la Liga 1 le vaya bien a pesar de la ausencia de Alianza.

​Pedro García fue gran amigo de Daniel Peredo. Ambos se conocieron en 'Goles en Acción'. (Foto: Composición)

- ¿Qué hacer para cambiar la penosa imagen que proyectan los clubes peruanos en el extranjero?

-Los equipos de Perú en la Copa Libertadores no existimos. Cuando clubes de Paraguay, Argentina, Brasil y Ecuador ven en su grupo a un equipo peruano, en ese momento en su presupuesto ponen seis puntos, de local y visita. Trato de no ser irrespetuoso, pero esa es la triste realidad de los equipos peruanos fuera. Hacer un análisis es complejo, hay una sumatoria de factores.

-Entonces, ¿cuál dirías que es el mayor mal del fútbol peruano?

-Uno es que nos cuesta sacar jugadores fuera de serie. Tenemos muchos que llenan el formulario. Con características técnicas, mentales, hay. Pero tenemos muy poquitos que sean fuera de serie. Hoy en día no encuentras un delantero que se parezca un poquito a Farfán o Guerrero. No ha salido un delantero que sea la mitad de bueno que ellos. No sé explicar por qué, pero de repente tiene que ver que porque no se juega tanto en la calle como antes. Hago un repaso mental de delanteros peruanos, con capacidad o técnica distinta, o movimientos distintos, y no veo.

-¿Y las malas dirigencias?

- Asu, cómo te digo esto… Yo creo que a nivel de dirigentes de fútbol, hay muy poca gente que sabe. Sobran ejemplos en muchos equipos, donde hay gente que no sabe nada de fútbol. Hay poca gente que entiende de fútbol, que ha caminado cancha, que ha viajado a Europa a ver cómo trabajan otros. Es ser un periodista que no ha leído. Seguramente hay gente bien intencionada, pero eso no evita que terminen por hacer descender a un equipo.

***

De pronto la conversación se pone en pausa. Pedro me pide amablemente parar un momento para darles un beso de buenas noches a sus pequeñas hijas, Sofía y Aurelia. “Jorge, mil disculpas, pero si no lo hacía no se iban a ir a dormir, era mi única oportunidad”. No hay un ningún problema, le digo, y retomamos la entrevista pero con un tono más personal, como la escena que acaba de ocurrir.

-Veo que disfrutas de la paternidad.

-Es una situación que me conmueve, pero me pone bien. Me visualizo viéndolas crecer y solo el hecho de imaginarlas creciendo me da un felicidad que no sabía que habitaba en mí. Una esperanza de que el mañana sea mejor para ellas.

-¿Cómo eres en casa?

-Yo disfruto mucho lo que es hacer una vida familiar en casa. Por un lado me siento feliz de ver a mis niñas crecer, sanas y alegres. Pero por otro sufro viendo que habitan en un país llamado Perú en el que no hay posibilidades médicas a la vista. Es una situación ambivalente. Estamos en un país que no ofrece recursos a quien se enferma. Pero tener a mis dos niñas hacen olvidarme del mundo.

Pedro García es un periodista que cubre de primera mano lo que pasa en la selección peruana. Es un reportero con bastante cancha.

- Los años pasan y también nos hacen ver las cosas de una manera distinta…

- En otro tiempo he sido distinto. He hecho mucha vida de noche, en el buen sentido de la palabra. Lo he pasado bien. He visto… cómo te digo. He socializado mucho y he sido feliz. Pero sí, si hablamos de un tiempo de cambio, independientemente de la pandemia, este es lo es. Un cambio para bien, que me potencia y me llena de energía. Me da una sensación que antes no conocía, como hacer cosas que hagan que mis hijas se sientan orgullosas de mí.

- Siempre me he preguntado ¿de dónde te viene esa facilidad de palabras que tienes, la labia?

- (Risas) No, yo no creo que tenga facilidad de palabras, de verdad. Qué pregunta, me da un poco de pudor responder esto. Vamos, quiero ser honesto en la respuesta. Sé que mudo no soy, y recursos para hacer un discurso no me faltan, pero tampoco me creo un campeón mundial de oratoria. Humildemente, lleno el formulario. Yo creo que soy viejo, claro, tengo 47 años, sino supiera hablar un poco andaría un poco extraviado, ¿no?

- Supe que andas escribiendo un libro de crónicas, ¿cómo anda el proyecto?

- Tengo las historias en borrador. Lo que me estimula es mostrar a través de mis relatos una realidad que no ha sido observada. Contar algo que no ha sido contado antes. Creo que por ahí va mi pretensión, si acaso hay que llamarlo de alguna forma, no de hacer gala de una pirotecnia verbal como cronista. Por ahí no va la cosa. //

VIDEO RECOMENDADO

Pedro García recordó inicios de Daniel Peredo en el diario El Bocón [VIDEO]