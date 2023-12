El asedio de los medios y el trato que cierta prensa de espectáculos hizo de su caso lo llevó a alejarse de la vida pública. “Es muy curioso, porque estaba sufriendo mucho y no me daba cuenta”, nos dice Pedro. “Recuerdo clarísimo las angustiantes fobias que tenía. Todo me daba pánico. No tengo idea de si esos síntomas tan viscerales eran por mi síndrome, o si fueron producto del shock del devastador diagnóstico que me dieron cuando acababa de cumplir 42 años”.

Una de las últimas apariciones públicas de Pedro en octubre de 2014, en el evento ‘Cuando pienses en volver’. / ELIAS ALFAGEME

Pero no todo ha sido malo para él en este tiempo, pues afirma que ha aprendido a contemplar y disfrutar la vida “sin hipocondrías ni paranoias”. “Mira, estoy mucho más limitado que antes pero no me cambio por el Pedro de la década pasada. La paz que he conseguido, anuló todas mis nostalgias. Y aunque no puedo hacer tantas poses como antes, ni manejar ni tocar el piano, ya no estoy esquelético”, comenta.

Cynthia, su esposa, ha contado recientemente que él mantiene una relación muy cercana con sus tres hijos y que suele recibir en su casa la visita de sus amigos de siempre. Y Patricio, su hermano, ha comentado que lo ve feliz y bien anímicamente. “Mi responsabilidad como padre fue una coraza para que me afecte lo menos posible este trance”, revela el músico.

PUNTO DE VISTA

Durante varios años, PSV fue columnista de esta revista. “En Somos aprendí a que te produzcan los textos. Igual que a los 17 años aprendí a que te produzcan tu música. Rafaella León me filtraba y arreglaba todo”, recuerda. Pese a las dificultades que tiene para escribir, el cantautor peruano más escuchado de Spotify –según la plataforma musical, suma 685 mil oyentes mensuales– ha continuado compartiendo sus reflexiones sobre distintos temas a través de extensos textos en sus redes sociales.

Algunos de sus posts han generado polémica entre la comunidad virtual, pero es algo que lo tiene sin cuidado. “Algo muy raro en mi es que no me molestan los troles para nada. Quizás porque siempre son una respetable y microscópica minoría. Nunca les contesto. Pero me desespera que otros personajes públicos sí lo hagan. ¿Para qué? Digo yo. Nunca hay que hacerle publicidad a un trol. Eso es exactamente lo que buscan”, asegura cuando el consultamos sobre el “hate” que a veces lanzan contra él en Internet.

Pedro Suarez-Vértiz, Patricio Suarez-Vértiz, Christian Meier y Arturo Pomar Jr. formaron en 1985 la agrupación Arena Hash. (Foto: Víctor Gutarra).

Dice que la política no era un tema que seguía con especial interés, pero que todo cambió con la aparición en escena del expresidente Pedro Castillo. “Siempre que escribía al respecto, era para felicitar una buena acción de izquierda, centro o derecha. Pero en el 2021, un candidato salió a decir, literalmente, que esta era una elección entre los pobres contra los ricos. Así que me puse a favor de la verdad, y sutilmente publiqué varios posts”, explica el músico nacional. “Aunque ya este sujeto está preso, la gangrena de odio sigue pululando en todas partes, y eso realmente me da mucha pena porque amo a mi país”, complementa.

Respecto a la música, un asunto que le genera preocupación es la irrupción de la inteligencia artificial. “Ahora vas a cualquier estudio del mundo, Abbey Road incluso, y el ingeniero de sonido te recibe con un mouse en la mano”, apunta. Sin embargo, confiesa que tuvo que hacer a un lado sus reparos cuando le propusieron clonar su voz para crear la canción ‘Amor yo te perdí la fe’, un tema en el que logra “cantar” gracias al uso de la IA. “Un software utilizó todas mis canciones de todos mis discos y así construyó mi voz a la perfección. Estoy demasiado agradecido porque he podido hacer felices a mis seguidores”, concluye Pedro, un hombre cuya voz se resiste a apagarse. //