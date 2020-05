Sin este gol de Perico León no habría orgullosa Bombonera ni recordados tantos de Cachito, no habría mundialistas del 70 y no habrían tantos tatas felices, mirando de nuevo esos días en que fueron niños.

Le escuché la historia a mi abuelo en algún almuerzo de domingo; también mi papá que, aunque tenía dos años de edad, ha mejorado el relato. Historiadores, periodistas y todo aquella persona que estuvo en el Estadio Nacional la tarde del 3 de agosto de 1969 pueda dar su testimonio oral del grito nacional que no vamos a encontrar en ningún video de YouTube.

El mítico gol de Perico

Ya no es solo un gol. Es un cuento mitológico con mil versiones y una sola verdad. El gol de Pedro Pablo ‘Perico’ León a la selección Argentina no cuenta con ningún registro videográfico. De ahí radica su misticismo. Casi 50 años después, lo único que se logró es rebuscar en la memoria de Perico la escena del gol. Hasta ahora, digo.

El libro "Mundialistas", con la mirada del Archivo Histórico de El Comercio, ha recuperado el recuerdo del golazo. Seis fotos; es decir, seis momentos para entender la potencia de un pase, la sutileza de una recepción y la calidad de una definición quirúrgica.

Durante la investigación del libro, el periodista Mario 'Tigre' Fernández le acercó las fotos al capitán Héctor Chumpitaz y lo metió en una máquina del tiempo. Lo trasladó a la tarde de 1969. "Viendo esta secuencia del gol de 'Perico' al arquero Cejas solo me cabe decir que en Pedro Pablo vi al mejor '9' de toda mi vida. Habilidoso, muy vivo para sacarse marcas de encima, 'mataba' la pelota con el pecho y tenía tiempo hasta de abrocharse el botón de la camisa. Cabeceaba perfecto, remataba con los dos pies y era dueño de una técnica completa, recuerda 'Chumpi'.

Él, el capitán, inició la jugada desde su campo. "Con la pelota en mis pies, muy pegado a Oriente con Norte, avancé y casi a 50 metros de donde se encontraba 'Perico' escuché su grito y hacia allá fue mi pase en diagonal y por elevación", cuenta.

Aquí comienzan las distintas versiones, ninguna tan certera como la que narra Chumpitaz. Se ha dicho que 'Perico' controló el pase con el pecho, pero no. "No la 'mató' con el pecho sino que la hizo discurrir hacia adelante porque tenía casi pegado a Basile y llegaba Marzolini", dice Chumpitaz.

Otro mito se termina con el relato del gran capitán. Perico no le rompió el arco al argentino Cejas. Al contrario, expuso otra de sus mejores cualidades. "En segundos tenía a Cejas delante de él para sombrearle la pelota que entró lentamente. Sonreí mucho cuando una vez contó en la televsión que quería soplar la pelota para que ingresara al arco, ya que entró tan despacito que casi le da un ataque".

La rapidez de las redes sociales se encargaron de comparar este gol con el que anotó Paolo Guerrero a Argentina en las Eliminatorias a Rusia 2018. No estuvo ‘Chumpi’ pero sí Yotún para el pase largo, y en vez de Perico apareció Paolo para que el Estadio Nacional vuelva a temblar con el grito de gol.

ESTA FUE LA TAPA DE EL COMERCIO:

El Comercio. 1969.

LAS IMÁGENES INÉDITAS DEL GOL DE PERICO LEÓN A ARGENTINA (3/08/1969):

Todas las fotos pertenecen al Archivo Histórico de El Comercio

1969 FOTOS ARCHIVO HISTÓRICO EL COMERCIO

1969 FOTOS ARCHIVO HISTÓRICO EL COMERCIO

1969 FOTOS ARCHIVO HISTÓRICO EL COMERCIO

1969 FOTOS ARCHIVO HISTÓRICO EL COMERCIO

1969 FOTOS ARCHIVO HISTÓRICO EL COMERCIO

TAMBIÉN PUEDES LEER: