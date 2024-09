En la hermosa casa de Sylvia, en San Isidro, un piano negro concita las miradas ni bien se entra a la sala. Es el instrumento de su esposo, el músico Pepe Céspedes, con quien ha grabado varias sesiones en esta misma habitación. Por ejemplo, este año, la pareja grabó un EP de valses en homenaje al compositor José Escajadillo. Falcón, conocida mundialmente por su repertorio andino de alta tesitura, ha sentido en estos días el impulso de explorar fuera de su zona de confort, como en el caso de los valses de Escajadillo, o en un espectáculo que está ofreciendo con el Ballet Nacional. Este año el ritmo de presentaciones ha sido intenso, siendo julio un mes particularmente agitado. “Estuvimos en Estados Unidos, en presentaciones en el Kennedy Center, de Washington D.C. Estuve en la Casa Blanca, para cantar una versión en quechua del himno nacional. Y también estuve en Los Ángeles, donde hicimos un concierto especial en el que llevamos algunas canciones de Yma Súmac a escena, y creo que es la primera vez que esta música se ejecuta en vivo desde que la propia Yma lo hiciera hace cuarenta años. Así que fue muy importante y superemotivo”.

Sylvia Falcón estuvo en julio de gira por Estados Unidos, cantó en La Casa Blanca y publicó un EP de versiones de valses. fotos richard hirano

Cuando se menciona a Sylvia Falcón, tarde o temprano el nombre de Zoila Emperatriz Chávarri del Castillo, o Yma Súmac, sale a la conversación. Esto, lejos de molestarla, le encanta. Es la intérprete peruana que más admira, y el estilo de Súmac (la coloratura andina, una creación de amplio rango del músico Moisés Vivanco) es una obsesión en su vida. “Cuando se trata de cantar, me gusta lo imposible, el preguntarse: cómo este cantante pudo hacer eso. Eso lo hacía Yma. Su rango era impresionante, desde lo más agudo a lo más grave. Eso no lo ves en la formación tradicional de canto. Se supone que no se puede, es contra las reglas, pero Yma era todo eso, y yo quería ser igual a ella”. El 2022, harta de que nadie organizara un show en memoria del centenario de la cantante cajamarquina, decidió organizar uno ella misma, muy elogiado, en el Gran Teatro Nacional.

A Falcón, que nació en Lima, el amor por la música andina le viene de familia, de su padre ayacuchano y su madre huancavelicana. En su casa de Lince, escuchar huaynos no era extraño, tampoco en la bodega que sus progenitores manejaban y en la que ella ayudaba. A los 8 años, en su primer viaje a la tierra de su mamá, San Isidro de Huircapancha, en Huancavelica, vivió otra experiencia conmovedora en su vida. Además de quedar herida por la belleza del paisaje andino, atestiguó la importancia que la música tiene para la gente sencilla. Allá todos cantaban, mientras cocinaban, caminaban por las calles, solo para mostrar sus sentimientos. Aquello le impactó demasiado. Sylvia confiesa que ha sido prácticamente una autodidacta en la coloratura andina. Aprendió viendo videos y con algunas clases puntuales. Nunca recibió una formación de soprano en un conservatorio.

“He pasado por muchos géneros. En el colegio tenía mi banda de rock, donde cantaba Cranberries y Guns N’ Roses”. Luego estuvo en una banda dark y etérea llamada Brumalia, para miedo de su mamá que le asustaba ver a su hija vestida y maquillada de negro, yéndose con una mancha oscura al Centro de Lima. Su carrera como profesional del canto andino la inició con el maestro de la guitarra Daniel Kirwayo. Le han dicho varias veces que por qué no canta huayno con arpa, el género andino más popular en el país y de lejos el más rentable. “Ahí me di cuenta de que era terca, cuando unos van por un lado, yo voy por otro. Yo quiero hacer lo que a mí me nace, aunque quizá tenga menos público. No me preocupa. Siento que ya he encontrado mi lugar en el mundo”.