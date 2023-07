Decir que Perú es una potencia mundial en los ‘e-sports’, o deportes electrónicos, ya no sorprende a nadie. Es cierto que las comparaciones son odiosas, pero es imposible no notar que mientras la selección peruana de fútbol sufre por repetir hazañas como la clasificación a Rusia 2018 (y nosotros, los hinchas, con ellos), los jugadores peruanos de Dota 2 están acostumbrados a participar cada año en el mayor evento deportivo de su campo, The International, que puede repartir un premio de más de 20 millones de dólares como si fuera nada. Compatriotas como los del equipo Infamous se codean con los ocho mejores del mundo, y su equipo femenino también está comenzando a destacar.

Esto cobra relevancia cuando hablamos de un nuevo triunfo para los peruanos en el mundo de los videojuegos. Se trata del logro alcanzado por el equipo Perú, que ha clasificado para competir este año en Yokohama en un ‘e-sport’ relativamente nuevo llamado Pokémon Unite. No hay que confundirlo con Pokémon Go, el juego para celulares que hizo que medio planeta saliera a caminar en 2016.

El mundial de Pokemon tiene varias categorías, entre ellas torneo de cartas, Pokemon Go y Unite. / STEPHANIE LINDGREN

Pokémon Go puede haber perdido jugadores casuales, pero sigue siendo popular en el mundo con nuevas actualizaciones. Sin embargo, Pokémon Unite tiene características que lo hacen aún más atractivo. Es un juego ‘multijugador’ de combate en una arena que permite enfrentar hasta a cinco jugadores de un mapa determinado.

La lógica de Pokémon Unite es remotamente similar a la de MOBA (juego ‘multi-jugador’ de estrategia en tiempo real) como Dota 2 o League of Legends, pero posee muchas características propias, una de ellas muy original. “Lo mejor de Pokémon Unite es que tiene un límite de tiempo. Las batallas duran pocos minutos, mientras que otros juegos pueden prolongarse varias horas y desvían la atención de los estudios. Dejé de jugar Dota 2 de manera competitiva porque no tenía tiempo para la universidad, pero Unite solo requiere diez minutos. Puedes jugarlo en casa y hasta en el transporte”, dice José Arias (22), conocido en el mundo de los videojuegos como ‘Anemo7′, además de ser estudiante de octavo ciclo de Psicología en la Universidad de San Martín de Porres.

Pokémon UNITE es el nuevo MOBA de The Pokémon Company con la ayuda de Tencent Games (Foto: Nintendo)

Otro miembro del ‘team’ Perú, Giancarlo Rojas, conocido como ‘Yang’, de 22 años, asegura que el juego le ha permitido cosas que antes creía impensables, como comenzar a tener independencia económica y ayudar en su hogar. “Hoy puedo decir que, gracias a mi afición por Pokémon y a todos los premios oficiales asociados a este juego, he empezado a ayudar a mis padres a pagar mis estudios de Ingeniería, solo con el dinero que se reparte en los juegos oficiales”.

El año pasado se organizó el Pokémon World Championship, algo así como las ‘pokeolimpiadas’, y los peruanos lograron clasificar, pero no pudieron asistir debido a un asunto burocrático. Este año, nuevamente han sido los mejores de la región y han conseguido un merecido cupo en el torneo mundial que se celebrará el 11 de agosto en Yokohama. Ya tienen la invitación en sus manos. Ahora necesitan apoyo, patrocinadores y alguien que crea en ellos para cumplir su sueño de viajar a Japón, codearse con los mejores y luchar por el trofeo.