Llegó con su característica gorra al malecón de Chorrillos donde nos citamos. Deysi Cori, nuestra campeona, pronto cumplirá 30 años, y solo hace unos días su nombre, nuevamente, apareció brillando. En sus redes sociales, Cori publicó el ránking femenino de ajedrez del período junio 2023 donde figura nada menos que en el Top 1 del Perú, Top 1 de Latinoamérica y Top 3 de América según la Federación Internacinal de Ajedrez. Un nuevo orgullo que trae al país.

Nuestra mayor representante del ajedrez nacional en el mundo está a puertas de cumplir 30 años y su carrera sigue brillando. Estudia Negocios Internacionales y continúa representándonos en los más importantes torneos. / Morfi_Jimenez

De esto es consciente Ramalía Vizcarra, una gran promesa del ajedrez nacional. A sus 12 años, tiene una trayectoria sólida en el deporte ciencia. Admira mucho a Deysi por sus títulos mundiales y por ser gran maestra internacional. La considera un ejemplo y referente.

Al igual que Deysi, Ramalía se inició desde muy pequeña: “A los tres años, comencé a jugar y a los cinco ya iba a torneos”, nos dice. Es muy directa y de pocas palabras. Prefiere la acción, para ella el ajedrez es una pasión desafiante. Desde los siete años, Ramalía dejó en alto el nombre del Perú en diversos campeonatos internacionales. Durante la pandemia, no pudo practicar esta disciplina debidamente; sin embargo, hoy sus padres están enfocados en su entrenamiento y así ayudarla a alcanzar su más grande sueño: el título de gran maestra.

Deysi Cori y Ramalía Vizcarra, ajedrecistas peruanas. En 2018, Ramalía quedó en el segundo lugar del Festival de Ajedrez Sudamericano de la Juventud. El siguiente año, en Argentina, ocupó el primer lugar, siendo campeona sudamericana categoría Sub 10. / SOMOS > OMAR LUCAS

“Me recuerda a cuando era niña. También era tímida y no me gustaban las entrevistas”, revela Deysi con una sonrisa. Ahora se considera más suelta, más segura. De adolescente, salir de fiesta con amistades no era una opción. Entre sus estudios y entrenamientos, hasta el tiempo libre era destinado a sus objetivos en el tablero. Y no son pocos: “Me falta conseguir un título: gran maestro absoluto, es el más importante y el único que me falta”.

Ahora Cori estudia Negocios Internacionales. Nos confiesa que le encanta comer platos criollos, cebiches, chicharrones, preparar cócteles y parrillas. Además del ajedrez, ha practicado el box y le llama la atención el póker. En paralelo a su carrera como ajedrecista, dicta conferencias, da clases online, realiza exhibiciones y labor social. Cori no descarta una carrera en la política como congresista; a pesar de la mala imagen de los padres de la patria, ella ve la posibilidad de apoyar a más personas.

Representando al país en República Dominicana. / Archivo personal

-Mirándote en retrospectiva, ¿imaginaste conseguir tantos logros?

En un comienzo no lo esperaba. Fue bastante difícil luchar contra países como Rusia o China donde tienen a los mejores entrenadores. Fueron horas de estudio, preparación y práctica. El ajedrez nos ha abierto muchas puertas, becas para estudiar en EE.UU., propuestas para vivir en otro país, pero en ese momento no estaba dentro de mis planes, pues no iba a poder dedicarme de lleno a mis torneos.

-A tus 29 años, ¿cómo te observas en el futuro?

Me interesa mucho la parte social, me gustaría ser congresista, entrar en la política, pues tengo vocación de servicio, y realizar actividades para apoyar no solo el deporte. Por otro lado, quiero promocionar al país en mis torneos, ser como una embajadora, difundir la gastronomía y concientizar sobre el maltrato animal.

-Te estás preparando para el Mundial en Azerbaiyán. ¿Cómo haces sin entrenador?

Por mi cuenta, es complicado, es necesario alguien que me pueda guiar. Hace poco recibí la buena noticia del presidente de FIDE América, mi mánager pudo concretar una reunión con él en Cuba y me ofreció su apoyo y la posibilidad de un entrenador. Espero que se pueda concretar pronto, sería quitarme un peso grande de encima. En mi caso, es muy importante tener un entrenador de muy alto nivel. En el Perú, es difícil encontrar a alguien así, necesito un refuerzo de fuera. //