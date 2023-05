/ SYSTEM

Conocer esos lugares evocados en su obra y mirarlos a través de los ojos del ‘flaco’ fue una de las misiones del Club Ribeyro, círculo de fans del escritor, creado por Pedro Arriola, un abogado, músico y admirador del escritor desde que lo leyó en la infancia. “En mi casa no había juguetes, pero sí libros. Lo leí de pequeño y me produjo algo que no supe explicar. Después, descubrí que se llamaba nostalgia”, dice.

Pedro Arriola, Elizabeth Monopoli y Sebastián Fernández son el comité directivo del Club Ribeyro. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / Alessandro Currarino

Una de las primeras actividades del club, fundado en 2019, fue trazar una ruta de turismo cultural sobre Ribeyro y Miraflores. Ellos se reúnen con estudiantes o lectores y realizan caminatas por el distrito, comenzando por la Quinta Leuro, en la avenida 28 de Julio, y la hermosa casa rosada en la que Julio Ramón vivió dos años. Esta fue el escenario de algunos cuentos como “Tristes querellas en la vieja quinta”.

La Quinta Leuro, donde Ribeyro vivió algunos años de su vida. En este lugar se inspiraron cuentos como "Tristes querellas de la vieja quinta". FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

Durante la visita con Somos, tuvimos la suerte de conocer a dos sobrinos del escritor, Juan Ramón Ribeyro y Gonzalo de la Puente Ribeyro, quienes compartieron anécdotas de su tío y nos mostraron rincones de la casa, que es propiedad de la familia Ribeyro. También nos revelaron una joya increíble: el álbum de fotos personal del escritor. Un objeto que captó la atención de los miembros del club fue una antigua botella con el corcho roto que descansaba en la sala. Se trataría, dicen ellos, de la protagonista de uno de los cuentos ribeyrianos más famosos, “La botella de chicha”. Superada la conmoción por la botella, y después nos embarcamos en la ruta Ribeyro, propiamente dicha.

Gonzalo de la Puente Ribeyro y Juan Ramón Ribeyro, sobrinos del escritor, nos enseñan una joya: el álbum de fotos personal de su querido tío. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

Avanzamos por Larco hasta el parque Kennedy, donde se visita el balcón de la municipalidad en el que Julio Ramón realizó un ‘balconazo’ en 1992. Después de una parada en el restaurante Haití, clásico de la bohemia, continuamos por Pardo para conocer su colegio (el Champagnat), las avenidas, las avenidas que retrató en sus escritos, la huaca, su casa paterna, y también el busto en su memoria, en la cuadra 10 de Pardo, entre otras paradas miraflorinas. “El original fue robado”, advierten. Lo mejor de paseos así es que uno aprende al aire libre, como jugando. Al recorrer los pasos de Ribeyro, se lo siente más cercano, como en sus cuentos. Como si hubiéramos caminado a su lado. //