Su historia, aunque corta, ya es impresionante. El joven, nacido en Sonora, empezó hace tres años compartiendo ‘tips’ de cocina. Hoy es toda una estrella que se codea con otras estrellas. Cuenta con un libro (“¡Que Chille! Robe Grill: Mi primer libro”), una línea de cuchillos y una ‘dark kitchen’ (Qué Chicken). Todo lo anterior, sin descuidar su contenido en TikTok e Instagram, donde ha invitado a c ocinar recetas mexicanas a estrellas de todo el mundo, como Dwayne Johnson, Florence Pugh, Rosalía, David Bisbal e Ibai Llanos . Un hit total.

Roberto, o como lo conocen sus seguidores, Robe Grill, ha puesto el ojo en expandir su ‘dark kitchen’ este 2024, motivo por el cual visitó nuestro país hace unas semanas. Cautivado por nuestra sazón, el mexicano espera abrirse camino entre el exigente público local con Qué Chicken, una propuesta de pollo frito en variedades y ‘menjurgitos’ (salsas especiales).

Nacido en Sonora, México, Robe Grill cuenta también con un libro en su haber, que consta de una selección de recetas entre entradas, platos fuertes, tacos y hamburguesas. (Foto: Robe Grill)

“Abrimos en México a finales del año pasado en siete ciudades y viene siendo un éxito. Esperamos que en el Perú pase lo mismo. Una de las fuertes razones por las que vinimos aquí primero es por la variedad en sus sabores, por el exclusivo paladar, porque a su gente le encanta comer delicioso, como en México. En esta visita, además, estamos aprovechando en explorar insumos, como el ají, que me tiene fascinado”, comparte el creador de contenido.

Ya disponible en Rappi, Qué Chicken es una opción perfecta para los fines de semana, y marca la diferencia con salsas a base de chile chiltepín, mermelada picante con tocino, jalapeños y más. Típicos sabores del país charro. “Yo les recomiendo mucho el Honey Chiltepín”, que es como una miel picosita, que sabe como de casa, un aderezo ideal. También, pueden apostar por la mermelada de tocino, que, ¡uf!, es buenísima”, agrega Morales.

El español David Bisbal también figura como uno de sus famosos invitados. Rosalía, Danna Paola y Florence Pugh se suman a la dorada lista. (Foto: Instagram)

¡Qué Chicken! La ‘dark kitchen’ de Robe Grill ya se encuentra disponible en el Perú vía Rappi. La apuesta del joven mexicano ofrece una variedad de opciones de pollo frito, desde hamburguesas hasta ‘chicken tenders’ y alitas. “Lo que no se pueden perder son los ‘menjurgitos’ (salsas), que acompañan perfecto a las carnitas. Algunos tienen tocino, jalapeños y pepinillos”, explica el ‘influencer’.

MI PRIMER MILLÓN

Consciente del poder de la fama, este joven encuentra la receta para su éxito en el corazón de su hogar. En los recuerdos de infancia. “Me mantienen los pies sobre la tierra. Recordar esa pasión de mi abuela Marcia por la cocina me centra, me hace volver al porqué empecé con todo esto. Al objetivo que tuve desde el principio, que es compartir con todos la magia de la cocina. De hecho, la primera receta que se volvió viral en mis redes fue la de los impresionantes tacos de lengua de mi ella, así que eso lo hace aún más especial”, reflexiona.

Frases como “Que chille” y “Va pa’ dentro” ya son sello de su fórmula, y son reconocidas por sus millones de seguidores entre las demás apuestas de ‘influencers’ gastronómicos.

Como se mencionó al principio, por su cocina itinerante han pasado las manos de estrellas como ‘La Roca’ y Olivia Rodrigo, siendo quizá estas participaciones las más virales en sus cuentas, con 5 y 3 millones de ‘likes’ en TikTok, respectivamente.

“Cocinar con Olivia fue muy especial, porque nunca había cocinado con alguien de mi edad [21 años]. A pesar de que ahora mismo es una estrella pop que la está rompiendo en el mundo, cuando la conocí me di cuenta de que era una chava normal, sencilla y muy divertida ”, rescata.

Uno de los ‘reels’ con más ‘likes’ en su red de instagram (@robegrill) es el que protagoniza junto a la cantante Olivia Rodrigo. Juntos, prepararon tacos de lengua, con la tradicional receta de la abuela Marcia. (Foto: Instagram)

Convencido de que su incursión en el mercado peruano será exitosa, Robe Morales aprovechó también su visita en el país para probar platos típicos como el cebiche, participar como jurado en el popular programa de Latina “El gran chef: Famosos”, e, incluso, darse una escapada a Cusco, donde tuvo la oportunidad de cocinar junto a Waldir Maqque (@waldir.maqque), en un video que promete estrenar en sus redes durante las próximas semanas.