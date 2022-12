Pero para quienes viajar en crucero suponía la temeridad de compartir embarcación con cinco mil personas, el bullicio permanente y la comida cumplidora, la naviera Celebrity —la línea de alta gama de Royal Caribbean— acaba de lanzar al mar un nuevo barco de su línea Edge. Como su nombre en inglés lo indica —Beyond—, esta es una nave que va más allá de lo previsible.

El teatro tiene una pantalla LED 4 k de 6 metros de alto y 33 metros de largo que ofrece una experiencia inmersiva desde cualquier ubicación.

UN VIAJE DENTRO DE UN VIAJE

Para empezar, el Beyond tiene una ratio de servicio de 1 camarero por cada dos pasajeros (la media es de 1 a 5), en un hábitat marcado por un diseño de interiores encargado a maestros en la materia —Kelly Hopper y Nate Berkus, entre otros—, que han generado diversos espacios dentro del mismo barco, propiciando viajes dentro del viaje.

Capitana del Beyond Kate Mc Cue, rockstar oceánica de las redes (@captainkatemccue). Primera capitana de un megacrucero.

El Sunset Bar, por ejemplo, situado en la popa de la nave, tiene reminiscencias de la película Casablanca con la puesta de sol como escenario permanente. La amplia Grand Plaza, con su Martini Circular Bar dominando el centro de la escena, es un espacio convocante donde la libación civilizada de bebidas espirituosas se convierte en una experiencia gratificante. Los ambientes son amplificados por obras de arte que configuran una exposición itinerante a bordo. No es un barco. Es un hotel cinco estrellas, sofisticado y sorprendente, que discurre sobre el agua marina.

EL PLACER CULINARIO

Dentro de este marco de arquitectura y diseño, la comida juega un papel crucial. Este barco ofrece 32 alternativas gastronómicas que abarcan desde las estrellas Michelin al más saludable jugo y yogurt de spa. Tiene ocho restaurantes de cocina gourmet, entre los que destaca Le Voyage, el primer restaurante a bordo del chef Michele Boulud, galardonado con dos estrellas Michelin en su restaurante Daniel en Nueva York, y donde ojalá pronto se pueda invitar a un chef nacional a presentar una experiencia peruana. Se ha dejado atrás el concepto habitual de grandes comedores donde se cenaba en masa, reemplazándolo por cuatro restaurantes gourmet donde los pasajeros pueden escoger una experiencia distinta: Normandie (francés), Tuscany (italiana), Cyprus (griega) y Cosmopolitan (internacional). Así, se fluye entre papardelle, espárragos y escargots sin necesidad de desembarcar.

El barco puede recibir 3.260 pasajeros en ocupación doble. Uno de los camarotes con vista marina panorámica.

Para aquellos que requieran aún más exclusividad, el Beyond cuenta con un hotel privado dentro de este hotel flotante, The Retreat. Es un espacio privado, con camarotes de diseño (algunos con su propia piscina) y acceso reservado a su propio restaurante sobre la proa del barco —el Luminae— y una zona de descanso y piscinas de dos pisos. Cada habitación en esta zona incluye un solícito mayordomo.

CAPITANA AL MANDO

Si bien antes uno de los atractivos principales de viajar en crucero era tener la opción de desconectarse de tierra firme, ahora difícilmente se entiende la vida moderna sin la posibilidad de conexión permanente a Internet. Para ello, el Beyond cuenta con el servicio de Internet satelital de Starlink, el mismo de Elon Musk que ahora cubre la conectividad en la invadida Ucrania. Igual, siempre la desconexión voluntaria es una opción. El concepto de bienestar está muy enraizado en el concepto del Beyond, ofreciendo experiencias al respecto en el spa y en sesiones de yoga y taichi. No en vano la consejera externa sobre bienestar es la muy distendida actriz Gwyneth Paltrow, tan relajada ella que hasta su divorcio lo llamó un “desacoplamiento consciente”.

El Cyprus, inspirado en la diosa Afrodita, uno de los cuatro comedores selectos ofrecidos a los pasajeros.

Tras el timón está la primera capitana mujer de un megabarco, Kate Mc Cue. Ella es una verdadera rockstar en las redes sociales (@captainkatemccue) por su simpatía y agudeza (especialmente al responder a troles que no entienden que una mujer sea capitana), así como por llevar a bordo a su gata sin pelo, la ya famosa Bug Naked (@bugnaked). Si aún se duda en abordar, basta recordar que la vida es una. Tenemos siete mares para vivirla. //