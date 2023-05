Como todo niño de 3 años, Theo ha amanecido inquieto. No quiere tomarse fotos. Si por él fuera, estaría chapoteando esta mañana en la piscina de su casa frente al mar de Señoritas, en Punta Hermosa. Solo hay una manera de hacer que pose unos pocos segundos ante la cámara y capturar la imagen que abre esta nota. “Mi amor, en un rato nos ponemos a ver ‘El rey león’”, le dice Sofía Mulánovich, su mamá, y, como por arte de magia, se tranquiliza. La clásica película de Disney es su favorita –la celebración de su cumpleaños número 2 tuvo esa temática– y su sola mención le saca una sonrisa y lo anima, así la haya visto innumerables veces. La sesión termina y Sofi nos invita a pasar a la terraza para la entrevista. Su pequeño juega con su pelo, la besa y se le cuelga del cuello.

“Ser mamá te cambia en todo sentido. Es como si tu corazón pasara a ser de otra persona”, nos dice, emocionada, la mejor tablista peruana de todos los tiempos. “Ha sido una experiencia linda para mí y para mi pareja –la fotógrafa Camila Toro– y para toda mi familia en general. En este tiempo he aprendido a ser más generosa, a tener otras prioridades y mucha paciencia, como podrás ver”, ríe.

Theo llegó a la vida de Sofi en abril del 2020, quizá la etapa más crítica de la pandemia. A través de un post en Instagram anunció que se había convertido en madre. “En estos momentos de miedo, dolor e incertidumbre llegaste tú para darnos vida, un amor indescriptible y ganas de vivir y seguir convirtiéndonos en mejores personas para guiarte en este camino de la mejor manera posible” , escribió.

Con solo 3 años, el pequeño Theo sabe usar la morey y montar skateboard. Sofi también aprendió a correr tabla a esa edad.

Aquella época, cuenta la surfista puntahermosina, fue de “mucha presión”, ya que además tenía que prepararse para llegar bien física y mentalmente a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el surf se estrenó como deporte olímpico. Sofi tuvo una destacada participación y, luego de cumplir el sueño de representar al país en el mayor evento polideportivo del planeta, recién sintió que una ola de calma había llegado a su vida.

En 2019, Sofía Mulánovich se consagró campeona mundial ISA de surf en la playa Miyazaki, en Japón. / Matt Roberts

Por estos días está dedicada principalmente a su familia, a generar contenido en sus redes sociales y al negocio de bienes raíces. Confiesa que no extraña el vertiginoso ritmo de viajes que suelen cumplir los deportistas de élite, ese que la llevó a no pasar más de un mes en un mismo lugar por casi veinte años. Un buen día podía estar en Australia, la semana siguiente en California y días después en Indonesia corriendo las mejores olas. “Después de estar tanto tiempo fuera, sin presiones ni responsabilidades, más allá de competir, quería disfrutar los primeros años de mi bebe, que creo son los más importantes. Hoy mi vida está dedicada a él”.

Nace una leyenda 2004 Ese año se consagró campeona mundial, al triunfar en el torneo organizado por la Liga Mundial de Surf. Sofi ganó en tres de las seis fechas, y obtuvo así los puntos necesarios para lograr la hazaña. 2005 Al año siguiente de ser campeona mundial, consiguió un meritorio segundo lugar en la misma competición. Por dichos logros, recibió los Laureles Deportivos en el grado de Gran Cruz. 2019 En setiembre de ese año, tras alcanzar importantes triunfos, logró ser campeona mundial ISA de surf. Ese año, además, consiguió un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio. 2023 La campeona peruana fue elegida como la mejor surfista mujer por los lectores de El Comercio en los Premios DT Aniversario, que tuvo como objetivo reconocer a los mejores deportistas de los últimos 30 años,

***

Una de las cosas que más valora Sofi de vivir en Punta Hermosa es el contacto directo con la naturaleza. Sus padres, Herbert Mulánovich e Inés Aljovín, tablistas aficionados de siempre, la metieron por primera vez al mar, que está ante nuestros ojos durante la entrevista, cuando tenía 2 o 3 años. La surfista nacional ha hecho lo mismo con Theo, quien, pese a su corta edad, ya domina la morey –y también el skateboard– con suma prolijidad. Son las ventajas de tener a una mamá campeona mundial. “Estoy cultivando con mi hijo un romance con el mar, al igual que lo hicieron conmigo. Me gustaría que sea surfista porque es un deporte que da un estilo de vida saludable. Pero si decide no serlo, siempre voy a apoyarlo en sus decisiones”, explica.

Si hay alguna cosa que le preocupa respecto al futuro de Theo es la desidia de las autoridades para prevenir desastres naturales, como el feroz huaico que invadió varias casas y calles de Punta Hermosa hace unas semanas. “Mi padre y gente con la que he crecido me decían que no había ocurrido algo así en los últimos 50 años”, comenta la surfista, todavía sorprendida. Si se transita hoy por las avenidas de este distrito del sur chico, se pueden ver los montículos de tierra y lodo que cubren pistas y veredas. “Lo que pasó fue impactante. Hoy, felizmente, las cosas están tranquilas, pero hay muchos vecinos que lo perdieron todo. Entre todos hemos puesto el hombro para ayudarnos entre nosotros. Somos una comunidad bien unida”, añade.

A través de sus redes, la tablista pidió ayuda para los damnificados del huaico que cayó en Punta Hermosa. “Ver a mi distrito inundado me rompe el corazón”, posteó. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Por eso, la tablista decidió alzar su voz mediante sus plataformas –solo en Instagram tiene 163 mil seguidores–, desde donde pidió ayuda para los damnificados. “Yo amo a mi país, siempre trato de verle el lado amable a las cosas. Pero hoy hemos visto que prácticamente no se han hecho trabajos de prevención. Y no me refiero solo a Punta Hermosa, sino a todo el Perú. Somos muy vulnerables”, nos dice. “Siempre voy a tratar de visibilizar este tipo de realidades a través de mi redes, pero no debemos dejar de exigir que las autoridades trabajen para cambiar nuestro país de manera positiva”, sentencia.

Ese Perú distinto es el que quiere para su hijo, y para los que vengan. Sofía Mulánovich aún tiene mucho mar por surfear. //

Además… Primeros triunfos Sofía Mulánovich fue descubierta por el lente de Somos en 1994. Solo tenía 11 años. La crónica de la época cuenta que había arrasado con los campeonatos de tabla durante 1993 y 1994: el Interclubs, el Seven-Up, el Olas y varias veces el Guaraná Backus. En muchas ocasiones, además, se midió contra competidores masculinos de su misma categoría. Desde entonces, ya se perfilaba como una de las promesas del surf mundial.