Para saber más de esos vasos comunicantes, conversamos con Mauricio Novoa, historiador y autor del libro “Perú & GranBretaña: una historia en común” (Asociación Cultural Peruano Británica, 2019). Se trata de una valiosa investigación sobre las relaciones entre nuestros países, las mismas que tuvieron un inicio complicado, por decirlo de un modo, en la época en que los piratas ingleses llegaban a nuestros puertos, todavía bajo el dominio español.

“Las cosas cambiaron radicalmente con la independencia de América, que es un proceso que la monarquía británica apoya de forma decisiva. En el Perú, están los casos de figuras importantes como el almirante Guise y el mariscal William Miller”, apunta. Hoy día, un conocido liceo naval y una calle importante de Lima llevan los apellidos de ambos hombres de armas, respectivamente.

Joseph Arthur Lindley, el creador de la Inca Kola, fue un migrante británico que llegó al Perú en 1910. (Foto: Familia Lindley/Libro: "Perú & Gran Bretaña: una historia en común").

Con el proceso de independencia llega una importante ola migratoria de ingleses, irlandeses y escoceses al país, a dedicarse al comercio, algo que no podían hacer en épocas de monopolio de la corona española. En el Perú, ciudadanos de Glasgow y otras ciudades portuarias se establecieron en Lima y el Callao para dedicarse a trabajos navales, de aparejo de buques. También llegaron a otras partes del país. Según Novoa, en Piura y enArequipa, fueron familias británicas las que desarrollaron la industria textil de algodón a lana.

Otra migración importante ocurrió a mediados del siglo XIX, cuando llegaron ingleses para encargarse de la expansión de los ferrocarriles, tras la firma del contrato Grace. “Apellidos que hoy se piensan que son ”arequipeños”, como Ricketts, Gibson, Roberts, son una muestra de la migración que hubo allá. De ahí la existencia de expresiones arequipeñas, como decir que los niños tienen”jedeque”, que viene de “headache” (dolor de cabeza), una frase que puede haber sido traída por las institutrices que atendían a las familias de la élite arequipeña”.

Mauricio Novoa, historiador y autor del libro Perú y Gran Bretaña: una historia en común / SOMOS > OMAR LUCAS

Novoa escribió su libro porque “todo historiador en el fondo se estudia a sí mismo”. En su caso, la idea era analizar su pasado familiar, que comienza con su abuelo John Cain, quien llegó al Perú en 1948 con sus dos niñas, justo después de la Segunda Guerra Mundial. “De pequeño, nosotros íbamos al Lima Cricket a tomar el té. Veíamos obras de teatro inglesas llevadas a escena por compañías de actores de allá. A mi abuelo, como buen irlandés, le gustaban las carreras y el box. Era muy amigo de Mauro Mina”, rememora.

¿Qué más le debemos los peruanos a los ingleses? Lo primordial, dirían muchos, es el fútbol. Este llegó con los marinos mercantes al Callao y casi de inmediato se volvió una obsesión para los locales, en una pasión que no ha cesado desde entonces. El Lima Cricket, fundado por ingleses, fue el primer club de fútbol del Perú y el primero que resultó campeón en un torneo local.

El equipo de fútbol de Lima Cricket, 1914. / Sin identificar

¿Hay algo más peruano que la Inca Kola? Bueno, esta fue un feliz invento de un inglés, Joseph Robinson Lindley, que llegó al Perú con su familia en 1910 y pronto instalaron una fábrica en Ica. La primera miss Perú Mundo, Madeleine Hartog- Bell Houghton, era hija de británicos. “La colonia que se creó acá, si bien no fue tan numerosa como la china o la italiana, tuvo una influencia gravitante para el país. En la batalla de Arica, murieron dos descendientes de ingleses. El primer héroe de la aviación nacional, Jorge Chávez Dartnell, era descendiente de Guise. Hubo cinco primeros ministros de origen británico en la primera mitad del sigloXX, dos presidentes de Cámara (Townsend y Ledgard) y un presidente (Billinghurst)”,concluye Novoa.

Madeleine Hartog Bell, la primera Miss Perú Mundo. En enero de 1968 Madeleine retornó al Perú donde fue recibida con honores por el entonces Presidente Fernando Belaúnde en Lima. Entre las anécdotas, cuenta que en medio de su recibimiento perdió un zapato y debió ir a una tienda a comprar otro. Días después, el norte del Perú estuvo de fiesta por la visita de la Miss Mundo.

INGLATERRA EN EL CORAZÓN

Perú y Reino Unido tienen una relación peculiar en la literatura infantil. Desde el Oso Paddington, un ícono allá, que nació en nuestro país, hasta Harry Potter y todas las veces que J.K. Rowling menciona a estas tierras. En sus libros, Perú es una potencia en quidditch, el deporte de los magos, y hay un dragón Vipertooth más peruano que el lomo saltado.

En el Palacio de Buckingham, la Reina Isabel II toma el té con el oso peruano Paddington. (Foto de BUCKINGHAM PALACE / AFP).

Por otro lado, los amantes de la música no pueden dejar de mencionar la gran influencia que tuvo el rock británico en nuestras costas: The Beatles lo cambiaron t do e influyeron en una importante generación de músicos peruanos, como se ve en la foto de arriba. Con los Rolling Stones, las relaciones no siempre fueron amistosas. Recuérdese la vez que los turistas Mick Jagger y Keith Richards fueron expulsados del Gran Hotel Bolívar en 1969, alegando un presunto comportamiento indecoroso.

Mejor recibidos han sido los miembros de la familia real. El primero en llegar fue Eduardo de Windsor, entonces príncipe de Gales. Según recuerda el Archivo Histórico de El Comercio, el duque llegó en 1931 con su hermano, el Príncipe Jorge (futuro monarca y padre de Isabel II). Ambos visitaron varias ciudades del país y llegaron a comer un cebiche en Máncora. En Lima, realizaron varias visitas protocolares y acudieron a la sede de El Comercio. Otra célebre visita real fue la del príncipe Felipe de Edimburgo, quien fuera esposo de la reina, que fue recibido con lluvias de pétalos de rosa por las calles de la capital. No fue la última vez que un miembro de la familia Mountbatten arribaría a este terruño.

Visita de Eduardo de Windsor, entonces príncipe de Gales, y su hermano Jorge (futuro rey de Gran Bretaña), a El Comercio, 1931. (Foto: Archivo Histórico El Comercio).

Por otro lado, el Archivo Histórico de El Comercio está lleno de historias que muestran el cariño que muchos peruanos sienten por la familia real. Está la historia de la niña Connie Odell Paredes, que en 1969 le envió un dólar de sus ahorros a la reina Isabel, al enterarse de que la monarquía pasaba por apuros económicos. El billete le fue devuelto por correo, por un funcionario de la casa real, quien le agradeció el gesto.

Desde luego, la historia del Perú con Reino Unido se sigue escribiendo. Está el caso de Alex James, un capitán del Ejército Británico, que se mudó a nuestro país en 2012 con su esposa peruana de raíces inglesas. Aquí iniciaron un emprendimiento único: un gin hecho a base de pisco peruano, con productos botánicos locales y agua de glaciares.

Alex James y Karena Lecaros son una pareja peruano británica afincados en el país desde el 2012. Acá han incursionado en el negocio de destilados con sus marcas London to Lima Gin y Sechura Rum. (Foto: Víctor Idrogo). / Víctor Idrogo

El resultado es un híbrido perfecto que ejemplifica la unión de nuestras naciones. Lo bautizaron como London to Lima Gin, y es una marca que ha ganado en este tiempo algunas medallas y reconocimientos. “Del Perú me gusta su topografía variada, que conduce a diferentes oportunidades y experiencias. Es una aventura”, cuenta James sobre lo que más le agrada del país. “Me encanta su gente talentosa”. //

Gavin Cook, embajador de Reino Unido en Perú "Paddington no es lo único que nos une" "Estamos viviendo un momento histórico para el Reino Unido. Nuestra monarquía tiene cimientos profundos, pero eso no impide que mire hacia el futuro, impulsada por la modernidad, la creatividad y el progreso en áreas clave, como la sustentabilidad y la inversión en la juventud. Y esto es algo que se refleja en nuestras prioridades, en un año en el que también celebramos 200 años de relaciones bilaterales con el hermoso Perú. Nuestra colaboración en comercio, infraestructuras y la lucha contra el cambio climático y la promoción de negocios sostenibles no se detendrá. Continuaremos promoviendo el respeto por los derechos humanos, incluida la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGBTQI . En el terreno cultural, Paddington no es lo único que nos une. Junto al British Council, Hay Festival y el Británico, esperamos seguir ampliando las oportunidades para difundir el idioma, el arte y la cultura inglesa. Nuestra historia juntos apenas comienza. Todavía hay mucho que ver".

CÓDIGO REAL: LO QUE LUCIRÁ EL REY CARLOS III

En una coronación real, la vestimenta cobra un importante significado. En el caso del rey Carlos III, hay dos piezas esenciales de su indumentaria que tienen más de dos siglos de antigüedad: la túnica superior y el palio real. Ambas fueron confeccionadas para la coronación de Jorge IV en 1821, y según el medio británico “The Telegraph”, su uso será imprescindible en la ceremonia del 6 de mayo.

Por supuesto, es de esperarse que con el paso de los años algunas pautas cambien. En esa línea, la revista “Vanity Fair” apunta a que Carlos III podría no usar la capa de Estado, confeccionada en terciopelo carmesí, dando así un mensaje implícito de que desea modernizar ciertas tradiciones. Otras piezas que tradicionalmente luciría son la túnica del sudario y la túnica superior (esta última fabricada en seda dorada con encaje bordado), pues su importancia se recalca en el “Liber Regalis”, libro real en donde se establece el orden de las sagradas prendas de la coronación, escrito en el siglo XIV.

(Foto: The Royal Family)

Por último, “The Telegraph” también indica que el hijo de Isabel II podría sorprender ese día llevando solo su uniforme militar como atuendo principal, pues la otra opción sería que vista con bombachos y medias de seda, algo que podría verse como muy anticuado.

Además… La chompa peruana de Diana Es una foto conocida: el entonces príncipe Carlos de Inglaterra y su prometida Diana Spencer posaron en 1981 en los alrededores del castillo de Balmoral. Lo llamativo es la prenda que llevaba. Se trata de una chompa con motivos peruanos, hecha en Puno, que la propia Lady Di compró en Londres, en una tienda de ropa y artesanía peruana llamada Inca. Pagó £ 5.75 por él. La tienda estaba a cargo de la compatriota Luisa Porras y su madre Lucha Benavides de Porras. El lugar se puso muy 'trendy' en los años 70, debido al 'boom' de la moda étnica.