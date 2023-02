Mira al Perú como lo que es: un paraíso. Un destino que, más allá de las contingencias, todavía recibe con los brazos abiertos a los turistas. Originaria de Cali, Colombia, Diana Plazas-Trowbridge es la Chief Sales & Marketing Officer de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica (CALA). Una mujer en cuyo escritorio se define la gestión comercial de una de las cadenas hoteleras más grandes de la región, incluido el Perú.

¿Cómo ve al Perú en términos turísticos?

Estamos muy complacidos sobre el crecimiento en Perú y la región del Caribe y Latinoamérica (CALA) durante este año. Hoy estamos adaptándonos a nuevas tendencias en la región, como la ha sido el bleisure (combinación de viajes de negocio con placer), una tendencia que ha ganado fuerza como resultado de ambientes de trabajo más flexibles. Esto ha empoderado a los nómadas digitales que aprovechan las grandes ciudades de Latinoamérica para satisfacer su espíritu curioso por nuevas experiencias.

¿Cuáles son ya los destinos top del 2023?

Pues son varios y allí está el Perú. México, República Dominicana, Brasil, Costa Rica, Perú, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Chile, Panamá. Diría que esos son.

¿Qué trae la compañía para Perú el próximo año?

Actualmente contamos con ocho diferentes marcas (AC Hotels By Marriott, Aloft Hotels, Courtyard By Marriott, Fairfield Inn By Marriott, JW Marriott Hotels and Resorts, Sheraton Hotels, The Luxury Collection y Westin Hotel) bajo 3 segmentos: servicio selecto, premium y lujo. Cada marca cuenta con ofertas y una personalidad diferente, ofreciendo experiencias memorables sin importar la preferencia de viaje, todo bajo la ‘sombrilla’ de Marriott Bonvoy. En este programa tenemos 5.3 millones de socios en la región de Caribe y Latinoamérica, y cerca de 300 mil socios en Perú, un número que sin duda veremos crecer este año.

Diana Plazas-Trowbridge, Chief Sales & Marketing Officer de Marriott International.

¿Existe la posibilidad de que pueda crecer la inversión en nuestro país?

Además de las 7 propiedades con la que contamos en Lima, tenemos planeado añadir 3 más en el mediano plazo, pues Lima es una ciudad de vital importancia para nosotros al ser el centro de negocios por excelencia y el punto de partida para descubrir la grandeza de Perú en sus diferentes destinos. En total tenemos planeadas abrir 6 propiedades en el mediano y largo plazo en todo el país, incluyendo nuevas marcas en el país como Residence Inn y Moxy, dos vibrantes marcas del segmento de servicio selecto que renovarán nuestro ofrecimiento en la capital.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que ha traído el programa Marriott Bonvoy durante el 2022? ¿Y por qué es importante el Perú?

Nuestro objetivo final es poder conectar a las personas a través del poder de los viajes, sin importar si ese viaje es de placer, de negocios, una celebración, o cualquier combinación de estos. Y nuestro motor para lograr este objetivo es Marriott Bonvoy. Una de las grandes satisfacciones que hemos tenido este año es poder seguir ofreciendo a nuestros socios con experiencias únicas, como Marriott Bonvoy Moments – con ofertas únicas culinarias, de arte y entretenimiento, actividades deportivas, entre otras. Recientemente nuestros hoteles de Tambo del Inka y Palacio del Inka se unieron para ofrecer una experiencia única con la historia de Perú, comenzando por hospedarse en una suite con más de 5 siglos de antigüedad y continuando con un sinfín de tours y experiencias privadas para redescubrir la historia y riqueza de Perú.