La actriz Laly Goyzueta cree que las dos dosis que recibió como voluntaria del ensayo de Sinopharm estaban destinadas para ella. Ocurrió en noviembre del 2020. “Fui la última voluntaria del ensayo que estuvo a cargo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Considero que fue así porque a un día de acudir a mi cita me llamaron a decirme que este se había detenido por percances con uno de los participantes. Luego, cuando acudí a la nueva fecha, me indicaron en la fila dentro del campus que ya no necesitaban gente a solo seis personas de atenderme. Muchos se fueron y yo con pena me quedé esperando que mi esposo me recogiera. Resultó que alguien no pasó los exámenes médicos y me hicieron pasar. Yo fui la última de todos, incluso tocaron una campana cuando acabaron, grabaron y celebraron. Yo también, por supuesto”, le cuenta a Somos.

Somos 12000 voluntarios. Mi respeto y solidaridad con ellos. No se vale politizar una buena acción . Sigo creyendo en la ciencia, pero sobre todo en la ética #sineticanohayfuturo https://t.co/W5hhnTcM4l — Laly Goyzueta (@LalyGoyzueta) February 16, 2021

Goyzueta es tuitera. Antes de tomar la decisión de inscribirse, había estado leyendo por semanas testimonios de otros voluntarios y noticias relacionadas con los estudios de las vacunas contra el nuevo coronavirus. “Me puse a pensar: ¿por qué estoy esperando que otro lo haga? Era, además, una buena oportunidad de colaborar con mi país, de hacer algo por mi conciencia y ser un ejemplo de lo que uno debe hacer en momentos difíciles. Había que hacerlo, no esperar que nos cuenten la historia”, indica.

Su esposo, el también actor Mariano Sábato, dudó pero la apoyó. Su hijo de 15 años le pidió que no lo hiciera por temor a que pudiera pasarle algo. Ella les explicó y prosiguió. “No puedo decir nada malo de mi participación en los ensayos, no me arrepiento de haber sido voluntaria de Sinopharm, por eso me entristece que nos hayan quitado la alegría que tuvimos con la llegada de las vacunas, que nuestro médicos fueran los primeros en inocularse. Cómo se deben sentir que estando peleándola tanto tiempo sufran este abuso de poder”, puntualiza.





Laly Goyzuieta en el campus de San Marcos recibiendo una de las dosis del ensayo clínico del que es voluntaria. (Foto: Archivo Personal)

Y añade: “Yo les diría a los que pensaban ser voluntarios, y que quizá se han desanimado a colaborar con estudios de otros laboratorios, que no perdamos la fe. Somos más los buenos y de verdad tenemos que apostar por hacer país. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. La ciencia es lo único que nos va a sacar de esto. Háganlo, no tengan miedo, van a estar cuidados. Que los políticos no borren los gestos comprometidos y solidarios de la gente”.//

