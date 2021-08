Conforme a los criterios de Saber más

Faltan dedos de las manos para contar las veces que Mar de Copas ha tocado –en sus casi tres décadas de trayectoria– en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Siempre a tope. Siempre bullicioso. Siempre en vivo. Ha pasado más de un año desde que pisaran por última vez un escenario, que el público coreara sus canciones y que fueran recompensados con aplausos. El ambiente del anfiteatro, donde será su primer evento presencial, luce (y lo sienten) distinto: imponente, nostálgico. A su compositor, cantante y guitarrista Manolo Barrios, aún le cuesta creer que finalmente el concierto, que venían planeando desde finales del 2020, está a unas semanas de realizarse. “Sé que va a suceder, pero hasta que no esté parado tocando ante la gente, no me la voy a creer”, admite emocionado e incrédulo.

La pandemia, sin duda, ha puesto en evidencia la necesidad e importancia de las artes: en los meses más rígidos, era nuestro único escape y consuelo. Pese a ello, las y los artistas estaban al final del plan de reactivación (el protocolo de artes escénicas estaba aprobado desde finales del año pasado y se tenía consignado hacer un piloto en enero, pero la segunda ola cambió los planes), y eso le duele al gremio. “Veíamos que se reactivaban los centros comerciales, restaurantes y decíamos ‘por qué nosotros no’. Junto con el teatro, la danza y los cines, nos sentíamos al final de la cola. Estamos acostumbrados a estar ahí. Ahora, es difícil ponerse a criticar al Gobierno en una situación tan difícil, pero [la reactivación cultural] se pudo haber hecho mejor”, reflexiona Manolo.

(De izq. a der.) Manolo Barrios, César Zamalloa, Luis ‘Wicho’ García, Eduardo ‘Toto’ Leverone y Phoebe Condos solían tener 65 conciertos al año. La pandemia no solo los redujo a cero, sino que puso en pausa el nuevo disco de Mar de Copas (esperan lanzarlo a fin de año). Se reencontraron en setiembre del 2020 para los conciertos virtuales. El próximo 10 de setiembre finalmente se realizará con su público. (Foto: Karen Zárate / Somos)

Esa percepción parece estar lejos de cambiar, más aún con el nombramiento de Ciro Gálvez en el Ministerio de Cultura porque “no hay ninguna expectativa”. Aunque el problema central, al menos para Barrios, es otro. “La cultura, al igual que el deporte y la educación, es una forma de hacer país. En las elecciones, los programas de gobierno de los candidatos en cuanto a cultura eran pésimos. Hay países vecinos, ya sea con gobierno de derecha o izquierda, que no abandonan el proyecto país. El deporte y las artes son bandera. Se necesita reformas políticas para llegar a eso, pero estamos muy lejos”.

En la reactivación del arte, el espacio público también juega un rol clave. Para el multinstrumentista Lucho Quequezana, en los países que tienen industria cultural fuerte “los espacios públicos son utilizados para que la gente disfrute y, sobre todo, aprenda”. El primer ejemplo que se le viene a la mente es lo que hacen en Montreal, Canadá: al año hay más de 300 festivales (musicales, teatrales y de danza) en las calles. “Las municipalidades pueden tener temporadas así. Si puedes ir a un centro comercial, por qué no puedes ir a un parque a escuchar algo. La pandemia ha reflejado muchos problemas, pero esto se debió pensar desde mucho antes. Las industrias culturales deben ser parte del ciudadano. Eso ayudaría muchísimo a los artistas, al equipo técnico que trabaja con ellos y a toda la cadena productiva que está detrás”.

Los asistentes deben cumplir las medidas establecidas por la organización del evento (control de temperatura, uso de doble mascarilla, protector facial, distanciamiento físico, lavado de manos con agua y jabón y/o desinfección). Para las actividades de artes escénicas, los recintos cerrados deben tener un aforo limitado al 40%; espacios abiertos, aforo limitado al 60%. (Foto: Ministerio de Cultura)

Es esta última premisa, Manolo pide que el Estado tenga en cuenta: la música, pese a la ausente industria cultural peruana, es un negocio. “Da trabajo a muchísima gente. Nosotros tocábamos 65 conciertos al año, de los cuales 20 o 30 eran festivales de miles de personas que dan trabajo a otros. En la pandemia, los músicos no teníamos de qué vivir. Nos la hemos ingeniado porque teníamos que pagar el colegio de los chicos o la comida de la casa, pese al miedo de contagios”.

Ahora, no todo es negativo. Algo a rescatar es que la audiencia ha aprendido a valorar (más) al artista peruano. Ha quedado evidenciado en julio pasado, cuando Corazón Serrano, Río, Libido, Armonía 10, La Lá y Mauricio Mesones, por mencionar algunos, se han reencontrado con su público. Mar de Copas está contando los días para “volver a ver a su familia”. “Va a haber un protocolo muy seguro, con aforo permitido. El público de Mar de Copas siempre ha sido cercano. El concierto va a ser muy emotivo, sin duda”, adelanta Manolo. Un reencuentro que promete. //

