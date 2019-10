La comedia romántica Yesterday, del cineasta británico Danny Boyle (Trainspotting, La Playa), se estrenó este jueves con una premisa que queda resonando en la cabeza, más allá del tiempo de proyección y el sabor de la canchita: cómo sería el mundo si la música de los Beatles nunca hubiera existido. ¿Es posible hacer semejante ejercicio?

La película ensaya una respuesta en clave de humor, con la historia de Jack Malik (Himesh Patel), un cantautor mediocre que se despierta de un accidente en un mundo en el que Lennon y McCartney no grabaron nada. Nadie más que Malik tiene recuerdo de temas como Yesterday o Let It Be, lo que le permite elaborar una complicada farsa mientras engaña a todos, incluso a la chica que lo ama en secreto.

¿Las cosas serían distintas si los Beatles nunca hubieran existido? Es probable que sí, aunque el sentido común indique que muchos de sus hallazgos, esas nuevas formas y estéticas que ayudaron a popularizar, se habrían podido conocer eventualmente, por el natural curso del tiempo.



Este es un pequeño listado de cinco veces que los Beatles cambiaron el curso de la música y la historia.

1. Los Beatles inventaron el rock de estadios

​Esto no fue planeado sino consecuencia de su popularidad. Hoy en día es normal que las grandes bandas de rock den conciertos en estadios. El tamaño importa, es negocio y otorga status. Esto no siempre fue así. En agosto de 1965, los Beatles eran tan famosos que todos los locales medianos les quedaban chicos. Así fue como tocaron por primera vez en el Shea Stadium, de Nueva York. Este fue un evento cultural enorme al que acudieron 55 mil personas. Esa vez, la compañía VOX inventó amplificadores especiales que resultaron insuficientes porque nadie escuchaba nada. Ni la propia banda se oía a sí misma, en medio de ese griterío.

2. Los Beatles popularizaron la idea del disco como objeto artístico o conceptual

Hasta 1966, los discos LP (long play) solían ser una mera recopilación de éxitos de un grupo, a los que se les añadía algunos temas nuevos, para completar una secuencia. Era un recurso de marketing para volver a vender una canción. Esta noción cambió gracias a los Beatles y otros artistas como Frank Zappa y los Beach Boys. Los responsables de Help y Rubber Soul defendieron la idea de que sus discos fuesen escuchados como objetos artísticos, es decir, dotados de una estética y una secuencia que no debía ser alterada, como solían hacer en EE.UU. En 1967, su disco Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, potenció a la N este concepto y así revolucionaron la industria. En adelante, el formato LP sería contenedor de propuestas artísticas cada vez más complejas y de largo aliento, como las del rock progresivo de los 70.

3. Los Beatles inventaron técnicas pioneras de grabación que hasta hoy se usan

En su libro El Sonido de los Beatles, el ingeniero de grabación Geoff Emerick narra la serie de transgresiones que tuvo que cometer para poder conseguir el sonido característico de los Fab Four. Decimos transgresiones porque el estudio Abbey Road era muy conservador en el manejo de sus equipos y tenía reglamentada hasta la distancia en que los micros debían colocarse. Cosas que hoy en día son comunes en cualquier sala, como colocar una chompa o frazada dentro del bombo de la batería -para moderar su sonido-, eran entonces hallazgos que hacía Emerick en su día a día.

Con su tema Tomorrow Never Knows, los Beatles popularizaron en el mainstream el uso de loops y samples, técnicas que hoy son parte del léxico de pop contemporáneo. A ellos les crearon también el ADT, un sistema de grabación que permite al solista tener una pista vocal nueva y automática de su interpretación, para que esta se escuche con "más cuerpo", sin que haya necesidad de que cante dos veces.

4. Los Beatles popularizaron la idea de que los artistas debían grabar sus propias canciones

Hoy día es raro que una banda de rock no componga o interprete sus propias canciones. Se ve muy mal que no lo hagan. En tiempos de los Beatles esto no era así. La norma era que los cantantes y las bandas dependiesen del repertorio que les imponían las disqueras. Para esto había equipos de compositores, como los del famoso Brill Building, en Nueva York, o los de la calle Denmark, en Londres. Los de Liverpool pelearon desde que pisaron un estudio para que les dejen grabar sus propias composiciones. Libraron esa batalla desde su primer single, Love Me Do. Ellie Greenwich, una de las compositoras más afamadas del Brill Building, llegó a decir que con la llegada de los Beatles, se empezó a sentir que su trabajo había quedado obsoleto.

5. Los Beatles anticiparon la llegada del videoclip y MTV

Lennon y compañía fueron pioneros en el uso de clips promocionales, que no era otra cosa que pequeñas filmaciones de canciones. Esas las realizaban y mandaban a la TV para su difusión. Empezaron a hacer estos clips para sortear las insistencia de la disquera, que les pedía hacer presentaciones televisivas en vivo. Empezaron con los sencillos clips de Day Tripper y We Can Work It Out, pero un año después, las posibilidades del nuevo formato los había convencido y empezaron a hacer obras de mayor ambición como los clips de Strawberry Fields y Penny Lane, que antecedieron al moderno videoclip y a toda la estética inconexa que popularizaría luego MTV.