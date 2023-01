Si hay algo que no dudan los sneakerheads (como se les llama a las personas obsesionadas con el calzado deportivo) es que la gran revolución de su mundo empezó en 1985 con la aparición de las históricas Nike Air, del basquetbolista Michael Jordan. Desde ahí, las zapatillas dejaron de ser un artículo deportivo utilitario para convertirse en auténticos objetos culturales para gente cuya máxima actividad física era caminar unas cuantas cuadras por su casa. Iniciaba así la era de las zapatillas como el calzado más popular, desplazando al zapato a terrenos más formales.

Michael Jordan alcanzó fama mundial con los Chicago Bulls. (Agencias)

La infuencia del basquetbolista retirado en este particular mercado sigue fuerte. Por ejemplo, la creadora de contenido Alejandra Torrelli (27), del canal de Instagram y TikTok Chameleon Tide (@ChameleonTide), no había nacido cuando Jordan volaba sobre las canchas con su uniforme de los Chicago Bulls, pero sus zapatillas Jordan están entre sus posesiones más preciadas. A la sesión con Somos llega con una maleta con sus sneakers favoritas, entre ellas unas coloridas Jordan 1 High diseñadas por el cantante J. Balvin y otras Jordan 4, de tipo Off White Sail.

La oferta final fue tres veces más grande que el precio esperado en la subasta. (Foto: SOTHEBY'S)

“En mi casa yo era la única mujer de la familia y crecí con esta idea de sentirme cómoda usando ropa ancha y zapatillas, como lo hacían mis hermanos. Por eso, desde el año 2019, orienté mi canal al mundo de los sneakers, porque sabía que ahí afuera había muchas mujeres que de repente no se sentían cómodas usando tacos, como yo, y para las que no había contenido específico”, dice Torrelli, quien ha viajado a México para cubrir eventos masivos como el Sneaker Fever, y para participar en charlas sobre su experiencia como mujer en un mundo que algunos aún consideran muy masculino.

Alejandra Torrelli, creadora de contenido, influencer y coleccionista de zapatillas, tiene un canal llamado Chameleon Tide. En la foto, con sus Yeezy. (Foto: Omar Lucas). / Omar Lucas

“Un sneakerhead para mí es alguien que ama las zapatillas, que no puede vivir sin ellas. Son personas que pueden comprarlas para usarlas o incluso para tenerlas como adorno porque son bonitas o valiosas”, dice la influencer. Como muchos en este mundillo, ella ha llegado a hacer colas de madrugada para comprar un par de zapatillas antes que el resto.

Algunas de las zapatillas favoritas de Alejandra Torrelli, de ChameleonTide. En primer término, unos Adidas x Bad Bunny Forum Café, detrás de ellas unas coloridas Jordan x J. Balvin. (Foto: Omar Lucas). / Omar Lucas

Recuerda mucho el caso de unas Jordan 1 Hyper Royal. Le habían pasado el dato secreto de que las iban a vender un determinado día, así que fue de madrugada con su novio para hacer cola en la calle. Para su sorpresa, el dato se había filtrado en la comunidad y había un montón de gente esperando en la puerta de la tienda. Hasta había algunos con carpas. “Antes del boom de las zapatillas, la gente sabía cómo esconderse en centros comerciales para ser los primeros en comprar algo, pero ahora hay tantas personas en esto que es más difícil y los centros han mejorado su seguridad”, dice.

Zapatillas de "Volver al Futuro" ya tienen fecha de lanzamiento

A quien no le gusta mucho el término sneakerhead es a Sergio Peramás (27), creador de contenido en su canal de Instagram y de TikTok SneakerGames (@SneakerGamespe). “Da a entender que es una persona que pier- de la cabeza por las zapatillas, pero ese no es mi caso. Yo no compro zapatillas para mirarlas. Yo las uso”, dice por los más de cuarenta pares que se acomodan en su ropero. El día que descubre que ha dejado de usar una es el día en que sabe que debe venderla para comprar otra.

Diego, de Sneaker Games, no le gusta acumular zapatillas porque sí. En el momento en que deja de gustarle uno de sus sneakers, los vende. (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

En su canal, Sergio ha hecho algunos videos que se han vuelto virales, como un paseo por Gamarra bus- cando tiendas y otro, relativamente controvertido en la comunidad, sobre una visita a Polvos Azules, en la que alertó sobre la presencia de “zapatillas bamba” en el tradicional mercado de La Victoria. El resultado es que el video se llenó de sospechosos reportes y TikTok “se lo bajó” en cuestión de pocas horas, aunque luego lo pudo volver a subir, asegura. Sobre su experiencia en esta mundo, él se considera un aficionado a las zapatillas y pone como ejemplo a otros creadores de contenido peruanos como Deambulando (@deambulando.en), entre otros. Es gente que puede tener más de 300 zapatillas en sus cajas originales

SNEAKERS Y LA MODA

En el universo de los sneakers hay algunos nombres legendarios que los miembros de esta subcultura respetan. Ahí está Peter Moore, el creador de la silueta de las Air Jordan 1. También está Tinker Hatfield, responsable de las Air Max (esas que tienen un colchón de aire expuesto a la altura del talón) y las zapatillas de la película Volver al futuro. Pero quizá la figura clave de los últimos años sea el controvertido rapero Kanye West, que desató un frenesí comercial en los últimos años con sus preciadas colaboraciones para Nike y Adidas. “Kanye, con su línea Yeezy, lo cambió todo. Es demasiado influyente. Todo el hype que tienen las zapatillas desde hace años es por él”, reconoce Peramás, aunque deslinda por completo de las ideas del polémico músico y sus comentarios que lo llevaron a perder una fortuna el año pasado tras su ruptura con Adidas.

Yeezy shoes / Jeremy Moeller

Las Yeezy son hoy tan raras en el mercado que su precio ha volado por las nubes. Una persona que haya comprado unas Yeezy Red October en el 2014 al precio de tienda de 250 dólares se sorprendería de que su valor pueda estar hoy en 10.000 u 11.000 dólares. Los sneakerheads lo saben porque consultan StockX, un app muy detallada que les permite comprar o revender sus sneakers a la velocidad de un clic. Así es el nuevo mundo de la zapatillas, cuando las colaboraciones con famosos como Bad Bunny y los tirajes ultralimitados convirtieron a las viejas zapatillas en un mercado de valores fluctuantes, a veces impredecible y otras con una gran tendencia al alza. //

Además… Precio exorbitante Este par de sneaker Nike Air Yeezy 1 usados por su creador, el polémico rapero y productor Kanye West, fueron subastados por la casa Sotheby en el 2021 al precio de 1.8 millones de dólares. La cifra revela parte de la locura que se experimenta en el mercado de las zapatillas a nivel mundial.