Fue la primera vez en décadas que Perú jugó con 12. Diría incluso que en toda la historia. En el año futbolístico más importante para tres generaciones -el abuelo, el padre y el nieto-, agotando entradas del estadio que quisiera -Saransk, Ekaterimburgo o Sochi- y con un premio oficial de FIFA -The Best 2018- que hizo absoluta justicia, el grito de la hinchada peruana en el Mundial de Rusia se convirtió en el soundtrack perfecto para recordar la hazaña de volver al Mundial. Es la música para los ojos.



"Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer..."



Solo le faltaba la película y ya tiene.



"Contigo Perú": la película en homenaje a la hinchada peruana que hizo historia en Rusia 2018. Aquí, Edison Flores en un momento de grabación. FOTO: Séptimo Sello.

El 21 de marzo próximo se estrena a nivel nacional la película / documental “Contigo Perú: el espíritu del hincha”, dirigida por el director peruano Eduardo Mendoza De Echave ("La Hora Final" y "El Evangelio de la Carne"), una obra que resume los emocionantes días que vivió la hinchada peruana el año del regreso de la bicolor a una Copa del Mundo. El tiempo en que la camiseta de la selección se hizo uniforme. El documental fue rodado en las tres regiones geográficas del Perú y contienen imágenes en Rusia, a donde viajó un equipo de producción, e incluye el fervor y el recorrido de La Franja y la Blanquirroja, las barras oficiales de Perú, los testimonios de los seleccionados Edison Flores y André Carrillo, además de tres historias que ocurren en la costa, sierra y selva peruanas, ejemplos notables de cómo el fútbol se convirtió en tema de todo el país. Fueron en total tres países europeos y ocho ciudades del Perú las que sirvieron de escenario para contar este documental que llegará al cine luego de una alianza estratégica con la Federación Peruana de Fútbol, Séptimo Sello, el BBVA Continental, la UCAL, Movistar y Tondero, entre otros.



Para contar la pasión de nuestra gente.

La afición peruana se hizo con el premio The Best FIFA 2018 a mejor hinchada por su participación en el Mundial Rusia 2018. MisterChip se refirió al respecto en redes sociales (Foto: Movistar)

Somos pudo ver el tráiler de "Contigo Perú..." y en exclusiva te lo presenta aquí. MÍRALO.

"El cine y el fútbol han sido siempre mis dos grandes pasiones. Poder hacer una película sobre la vuelta de Perú a un mundial fue una experiencia increíble desde el lado del hincha y un gran desafío como director", dice Mendoza De Echave, director de "Contigo Perú: el espíritu del hincha".



Afiche de "Contigo Perú: el espíritu del hincha", el documental oficial de la Federación Peruana de Fútbol.

La hinchada peruana ganó el premio a la mejor afición por su aliento y por abarrotar los estadios del Mundial Rusia 2018. (Foto: Reuters)

Una tarde en un café de San Isidro y cuando Perú luchaba por clasificar a Rusia con las matemáticas y los chimpunes, Eduardo Mendoza De Echave hablaba de fútbol entre amigos. Son testigos Juan Cominges y Joanna Boloña, y el equipo detrás del Festival de Cine y Fútbol Minuto 90. "En el deporte, el fútbol, el vóley, están los héroes de nuestro tiempo. Me gustaría hacer algo de eso también. Seúl 88, la selección del 75; algo que nos definiera como país", me dijo ese día, como si lo planeara, como si lo viera; como si estuviera eligiendo las escenas. La hazaña todavía no se cumplía pero ya existía un director.



Y ya lo cumplió.