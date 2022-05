Pese a que no es algo nuevo, muchas personas todavía no entienden lo que es la computación en nube. Es más, hasta aseguran que no tienen nada que ver con ella. Pero cada vez que dan ‘play’ en la tableta para no perderse el último episodio de su serie preferida; cuando entran a esa aplicación para pedir comida por delivery; cuando acceden a su cuenta de correo; cuando se entretienen con un videojuego o cuando hacen una búsqueda en línea, están usando (y disfrutando) de los beneficios de la nube. Y eso no es todo, porque hoy la computación en nube ha cobrado un papel muy importante en el sector público en todo el mundo.

Hace unos días, Amazon Web Services (AWS) -la división de computación y servicios en la nube de Amazon- realizó en Washington D.C. (EE.UU.) la décimo segunda edición del AWS Summit, una reunión en donde los clientes y socios de negocios de la empresa, de diversas partes del mundo, mostraron todo tipo de soluciones innovadoras, sobre todo para ofrecer respuestas rápidas y ágiles a los cambios que plantean las diferentes coyunturas.

Respuesta a desastres Un centro de datos para condiciones extremas Entre las demostraciones que se pudieron apreciar en el AWS Summit 2022 El Comercio conoció a Snowball, una nube móvil desarrollada por AWS que tiene como objetivo ofrecer poder de procesamiento y almacenamiento de datos, sin contar con conexión a Internet e incluso en las condiciones más extremas. Instalada dentro de una camioneta desarrollada como vehículo de respuesta ante desastres, pudimos presenciar una demostración de cómo Snowball se convierte en un pequeño centro de datos, capaz de procesar información de mapas, cámaras de monitoreo, drones, así como procesar grandes cantidades de información recopiladas a través de pruebas de campo.

“Este tipo de reuniones son una oportunidad para dar a conocer a los oficiales de gobierno, a los estudiantes, a los educadores, a la prensa, a nuestros socios de negocios y a los tomadores de decisiones sobre cómo pueden usar la tecnología para brindar, de una manera segura, mejores servicios a los ciudadanos, a sus clientes o a quienes están relacionados con las diferentes organizaciones”, explicó a El Comercio Abby Daniell, gerente de Programas del Sector Público de AWS para Latinoamérica, el Caribe y Canadá.

Cambio radical

La charla inaugural del AWS Summit 2022 estuvo a cargo de Max Peterson, vicepresidente del Sector Público Mundial de AWS, quien, frente a centenares de asistentes al centro de convenciones Walter E. Washington, hizo un repaso de los últimos avances relacionados con el uso de los servicios de esta división de Amazon. “A través de estos tiempos difíciles, nuestros clientes en el sector público han sabido responder e innovar, de manera veloz, usando la nube para salvar vidas, para proveer de servicios críticos a los ciudadanos y para obtener resultados educativos, cambiando la manera en que la sociedad se involucra, educa y hace negocios”, indicó en su presentación.

El vocero recordó que la llegada del COVID-19 aceleró los procesos de transformación digital de muchas instituciones. “Las maneras en que ahora trabajamos, aprendemos e interactuamos con nuestras comunidades ha cambiado. Los gobiernos innovaron con mucha rapidez para mantener el soporte adecuado en tiempos críticos, pero ahora los ciudadanos esperan servicios que tengan el mismo tipo de alta tecnología como cuando se conectan a servicios como Netflix o como cuando hacen una compra en línea”.

Colaboración con la OEA La importancia de la educación en ciberseguridad Durante el AWS Summit 2022, El Comercio pudo conocer sobre las alianzas que tiene la Organización de los Estados Americanos (OEA) con AWS y otras empresas del sector, para desarrollar programas que permitan un mayor y mejor acceso tanto a la educación en seguridad digital como en la capacitación de habilidades digitales en las diferentes poblaciones de América Latina. En el 2022, la OEA y AWS presentaron un ‘white paper’ en conjunto, que promueve soluciones para que los diversos aspectos de la ciberseguridad sean incluidos en todos los niveles de capacitación y educación.

Herramienta clave

Peterson invitó al escenario a Pritha Mehra, directora de Comunicaciones y vicepresidenta ejecutiva del Servicio Postal de EE.UU. (USPS), quien compartió cómo fue que lograron atender el pedido del gobierno central para repartir más de 300 millones de pruebas de COVID-19 en tiempo récord.

“Se tuvo que hacer una reestructuración completa: desde una plataforma que sea muy sencilla de usar, que permitiera hacer los envíos de manera veloz”, señaló Mehra. Finalmente, en tres semanas, tuvieron en línea un sitio web capaz de recibir, ordenar y despachar los pedidos. Llegaron a recibir hasta 700.000 visitantes en simultáneo, lo cual fue posible gracias al soporte en la nube de AWS.

Apoyo a Ucrania Educación para estudiantes desplazados Max Petersen indicó que AWS había realizado diversas donaciones y continua trabajando con ONG de Ucrania. Puso como ejemplo la colaboración que están realizando con Optima, la más grande escuela de educación a distancia, para escalar su solución y atender las necesidades de miles de estudiantes desplazados, que requieren acceso a clases en línea. Además, están trabajando con sus clientes y socios ucranianos para mantener su data y aplicaciones seguras y protegidas.

A su turno, Quentin Donnellan, presidente de Hypergiant -una empresa que diseña, implementa y pone en marcha software y soluciones para la defensa del espacio y la infraestructura crítica- brindó detalles de cómo son capaces de proveer, casi de inmediato, de análisis de datos a las fuerzas armadas y de seguridad de EE.UU. Esto gracias a los servicios de inteligencia artificial y machine learning de AWS.

Finalmente, el doctor Shafiq Rab, director digital y vicepresidente ejecutivo de Tufts Medicine subió al escenario para compartir la experiencia de su organización que, aprovechando el poder de la nube de AWS, tiene como objetivo una medicina personalizada tras lanzar su ecosistema de cuidado de la salud digital e implementar el software EPIC para historias clínicas electrónicas, beneficiando a más de 2.400 profesionales de la salud y 4 millones de pacientes en todo el este de Massachusetts.

El Perú entre las nuevas zonas

AWS asegura tener una de las más grandes infraestructuras en el mundo y durante este AWS Summit 2022 se anunciaron los planes de expansión en materia de conectividad.

“Hoy contamos con 26 regiones globales de computación en la nube, en las que contamos con centros de datos en 84 zonas de disponibilidad, que nos permiten brindar alta capacidad de adaptación y disponbilidad. Anunciamos nuestros planes para otras ocho regiones de AWS en el mundo, agregando más de 24 zonas de disponibilidad”, refirió Max Peterson.

Presencia en exploración espacial Sector de amplio crecimiento y proyección ¿Qué relación tiene AWS con la investigación espacial? AWS tiene una división aeroespacial y de satélites, dedicada a trabajar en distintos aspectos en este sector. Por ejemplo, los bancos de imágenes del Mars Perseverance Rover está almacenado en la nube de AWS. Además, gracias al poder de diferentes aplicaciones, el procesamiento de las imágenes recibidas que podía tomar hasta 48 horas solo requiere ahora unos 20 minutos. Pero esta división también provee de ayuda a los diferentes gobiernos a través de información y capacitación a los agricultores. Asimismo, existe el programa Space Accelerator que recibe solicitudes de start-ups que quieren trabajar con AWS y que ha tenido mucho éxito en los últimos años. Brindan aceleración a las empresas beneficiadas a través de soporte técnico, soporte en planes de negocio y de desarrollo, así como en mentoría y asesoramiento en la adopción de políticas.

Pero eso no es todo, porque la empresa inició el proceso para ampliar la cobertura de su nube a muchos más lugares, a través de las llamadas zonas locales. “Las zonas locales extienden la nube desde EE.UU. a 16 diferentes ciudades y hemos anunciado nuestros planes de lanzar 32 nuevas zonas locales en áreas metropolitanas de 26 países en los siguientes dos años. Esto permitirá a nuestros clientes ejecutar cargas de trabajo que requieren una latencia mínima y les proveerá de los diferentes beneficios de tener recursos de computación y almacenamiento más cerca de los usuarios finales, sin la necesidad de tener y operar su propia infraestructura de data center”, agregó.

Entre esas 32 nuevas zonas locales de AWS están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. De esa forma, Latinoamérica contará con un total de seis zonas locales de AWS.