La confirmación de que Elon Musk, magnate detrás de Tesla Motors y SpaceX, compró Twitter Inc. por la descomunal cifra de 44.000 millones de dólares remeció la industria de la tecnología, la comunidad del Internet y a todo el mundo en general. Diversos personajes importantes han reaccionado a esta nueva realidad y Donald Trump, uno de los más controversiales, también brindó declaraciones sobre la nueva propiedad del multimillonario.

A través de una entrevista concedida a Fox News, el ex presidente de Estados Unidos mencionó que no tiene intención de retornar a Twitter pese a su flamante nuevo dueño y a los cambios que se avecinan para la plataforma. En su lugar, el empresario destacó que comenzará a usar Social Truth, su propia red social, para mantener el contacto con todos sus simpatizantes.

“No voy a usar Twitter, me quedaré en Truth. Espero que Elon compre Twitter porque lo mejorará y es un buen hombre, pero me quedaré en Truth”, indicó el ex mandatario a Fox News, agregando además que la plataforma aún se mantiene en fase beta e iniciará sus operaciones a partir de las siguientes semanas.

Donald Trump se mantiene suspendido indefinidamente de Twitter desde el 2021, así como también de otras redes sociales importantes como Facebook, Instagram y Snapchat, a raíz de los disturbios y actos de violencia acontecidos en el Capitolio de Washington D.C. provocados por incitación del ex presidente.

Al respecto de su nueva red social, Trump mencionó lo siguiente: “estamos recibiendo a millones de personas, y lo que estamos encontrando es que la respuesta en verdad es mucho mejor que estar en Twitter. Twitter tiene bots y cuentas falsas, y estamos haciendo todo lo que podemos”.

“Twitter se volvió muy aburrido porque los conservadores fueron expulsados o se bajaron de la plataforma cuando me fui”, dijo Trump.

Cuenta suspendida de Donald Trump en Twitter. (Foto: Twitter)