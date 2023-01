Un nuevo reto para la inteligencia artificial (IA). En febrero de este año participará en un juicio real, en persona, como el primer “robot abogado”, ante un tribunal de Estados Unidos.

Se trata del DoNotPay, un sistema trabajado desde el 2015 por Joshua Browder y que fue pensado para tratar casos administrativos de multas de aparcamiento, comisiones bancarias o negocios con proveedores, informó la página Xataka.

Hasta la fecha la IA, que funciona como un chatbot, ha ayudado a 2 millones de personas. En esta oportunidad, el DoNotPay tratará un caso de multas de tráfico. ¿Cómo lo hará? Se sabe que funcionará por medio de unos auriculares y un abogado irá repitiendo lo que le diga la IA.

El problema es que, como funciona la justicia en Estados Unidos, no se permite la intervención exterior en los tribunales, y la IA deja una puerta abierta sobre este tema. La empresa no ha dado detalles o la fecha para no anular el caso.

De esa manera, la IA plantea muchas dudas, y se ha convertido en un gran reto sobre todo por la reserva en comunicaciones externas y la privacidad de las personas. Además, Joshua Browder ha señalado que DoNotPay podría reemplazar el trabajo de abogados que solo “están cobrando demasiado dinero por copiar y pegar documentos”.