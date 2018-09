Siempre quise escribir sobre las constantes llamadas telefónicas que le hacen a uno para vender lo que sea. Se han puesto a pensar –en el rango de una semana–, ¿cuántas de estas no son de su interés? ¿Cuántas de ellas son de empresas? Considero que esta mala práctica se intensificó a principios de año. En aquel momento mostré mi punto de vista en redes sociales.

Hace unos días en un grupo de WhatsApp de amigos de barrio de toda la vida, uno de ellos me dijo: “‘Serch’, ¿por qué no escribes sobre cómo acosan por teléfono los bancos, las empresas de telefonía, etc.? Te aseguro que todo el país lo compartirá”. Me animé con la última frase. Pero por temas de trabajo y la organización de un importante evento para periodistas en conjunto con Facebook, sumado a la cobertura del Perú vs. Holanda y más, no pude escribir antes. Me quedé con pica porque el miércoles 05 el Poder Ejecutivo me ganó la posta con la publicación de aquel decreto legislativo que muchos, me incluyo, esperábamos. Por otro lado, dicha noticia me arrancó una sonrisa ‘azraeliana’.

Para los que aún no se enteran, las empresas ya no podrán llamar ni enviar mensajes para ofrecer sus productos o servicios. Ojo, la modificación de dicha Ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor refiere a todos aquellos consumidores que no hayan proporcionado alguna autorización para esta pésima práctica marketera.

No suelo usar ninguna de las conocidas aplicaciones para saber si te llaman desde un número oculto o ‘spam’. Desde que descubrí que tenía en mi smartphone (un Android) la opción de “Agregar a lista negra” a aquellos números acosadores, les aseguro que mi vida volvió a la normalidad. En el sentido de la tranquilidad telefónica. Sé que suena tonto, pero recibir llamadas hostigadoras de personas entrenadas para articular cualquier artimaña verbal para que no les cuelguen el teléfono… incrementa el nivel de estrés de la mayoría de las personas. Por ende, generan severos daños en la salud. Para los interesados, en mi móvil dicha opción está en la parte de “Teléfono” (donde salen los números desconocidos de las llamadas recibidas). Ahí, al lado de cada número aparece un símbolo de exclamación que está dentro de un círculo del mismo color (en mi caso azul). Cuando lo presionas te lleva a una plantilla que te muestra la información de dicha llamada desconocida (como la hora en la que fue rechazada, etc). Y en la esquina inferior derecha se encuentra el símbolo de los tres puntitos verticales que significan “Más”. Cuando lo seleccionas, ¡oh maravilla! Ahí tienes la hermosa opción de “Agregar a lista negra”. Sí, de bloquearlos.

Como lo mencioné en el anterior párrafo, además de dicha opción que viene integrada en la mayoría de dispositivos móviles inteligentes, existen aplicaciones como TrueCaller (entiendo que es una de las mejores en el mercado), Trap Call, Contactive, Track Caller Location, Whoscall, WhosCalling? y más, que realizan el mismo trabajo de identificador de llamadas hostigadoras. La diferencia es que cada una de estas tiene funciones específicas que las pueden revisar en este enlace.

Cabe mencionar que Indecopi también puso, hace algún tiempo, un formulario en línea de “Gracias… no insista”. En el mismo, tras llenar tus datos y registrarte, confirmas que no deseas que tu número de teléfono quede expuesto a este tipo de llamadas de empresas, incluso, en algunos casos, hasta extorsiones. Lo único malo de esa opción es que filtra demasiado las llamadas de teléfonos desconocidos. Si tú eres de las personas que a veces tienes que contestar el teléfono a distintos proveedores (es mi caso), esta no es la mejor opción porque Indecopi, prácticamente, borra tu número del mapa.

Otra recomendación y buena práctica es que busquen constantemente su número de teléfono en Google. Sí, digítenlo en el conocido buscador (mejor aún si están en modo incógnito). Luego vean qué resultados aparecen. Ahí podrán identificar en qué lugares o sites se está volviendo pública su información de contacto. Así podrán evitar acosos y bloquear cualquier otro tipo apertura de información para usuarios con malas intenciones.

Esta nueva medida del Gobierno refuerza la protección de uso de base de datos en nuestro país, que de por sí ha estado tan maniatada en los últimos tiempos. Según Indecopi, las empresas que incumplan esta ley y afecten a los consumidores serán sancionados con multas que superan el millón ochocientos mil soles. Ni con dicha suma de dinero podrán reparar el daño y la tranquilidad que han venido irrumpiendo en cada uno de los consumidores. Y para aquellas empresas que pensaron que esta práctica estaba siendo efectiva… ¡Por favor! Salgan del mundo de las cavernas. Lo único que han logrado es que más personas odien su marca. Es decir, invirtieron en la peor campaña de branding que a alguien se le pudo haber ocurrido.

*Sergio Sicheri se desempeña como Jefe del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio, es gerente general de Brand Wash & Solutions (asesoría en imagen de marca y soluciones digitales). Cuenta con una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el EOI de España y la escuela de postgrado de la UPC. Ha dictado cursos de marketing digital en la universidad Mayor de Chile, la universidad Científica del Sur y en ISIL.