Tras la llegada del nuevo sistema operativo iOS 16, los usuarios de Apple se han visto abiertos antes las diversas opciones que tienen para proteger al máximo su dispositivo. Aquí te contamos 3 que deberías tener en cuenta.

Usa el Apple Watch para desbloquear tu iPhone

Si el Face ID está fallando, no es la única opción que tienes para desbloquear tu equipo, también puedes usar el Apple Watch para hacerlo. El sistema le enviará un ping al reloj de Apple si el Face ID no responde y, en caso el reloj esté desbloqueado, ocurrirá lo mismo con el iPhone. Para que el Apple Watch esté desbloqueado, debes asegurarte de escribir el PIN antes de usarlo, ya que cuando el reloj siente que no lo llevas en la muñeca, se bloquea de forma automática. Para activar esta opción debes activar el botón de Apple Watch.

Desactiva las notificaciones de la pantalla

Cuando tienes las notificaciones activadas para que se muestren en la pantalla de bloqueo, te expones a revelar información que podría ser importante. La nueva actualización de Apple permite que ciertos elementos no estén visibles en la pantalla bloqueada. Para activarla, debes dirigirte a Ajustes, Face ID y bajar hasta la sección ‘Permitir acceso al estar bloqueado’. Ahí podrás elegir que elementos quieres que estén visibles al bloquear la pantalla. Si activas más elementos, más privacidad tendrás; sin embargo, debes tener en cuenta que podrías perderte de algunas interacciones rápidas.

Comparte tus fotos sin ubicación

Al compartir tus fotos, los metadatos pueden dar a conocer el dispositivo que usaste para sacar la foto y la geoposición de esta. Para evitar exponer tu dirección privada o algún sitio en específico, iOS 16 da la opción de eliminar la ubicación al momento de compartir la fotografía. Para lograrlo, debes ir a la opción Compartir de app fotos, luego debes pulsar el botón Opciones, en la parte de arriba.

Entre las alternativas, deberás desactivar la opción de Ubicación para que la elimine al momento de compartirla. De esta forma, cuando la persona reciba la foto, no podrá ver esta información.