El próximo videojuego de la popular serie Call of Duty cada vez está más cerca. Se trata de Call of Duty Modern Warfare 2, el nuevo título de la saga que se lanzará este 28 de octubre para consolas y PC. En el marco de su estreno, Infinity Ward ha liberado una beta gratuita para que los jugadores puedan probar de primera mano la obra. Aquí te contamos cómo descargarla.

Esta beta incluye modos de juego competitivo de 6 vs. 6 en mapas que han sido diseñados para esta modalidad, entre los que encontramos Farm 18, Mercado Las Almas y Vaderas Museum. También estará disponible el modo de 32 vs. 32 en el escenario Sarrif Bay.

Cómo descargar la beta gratuita de Call of Duty: Modern Warfare 2

Para acceder a la beta tan solo debemos ingresar a la tienda de la consola que tengamos (PlayStation Store para PS4 / PS5 o en Steam para PC). Tras ello solo tenemos que ‘Agregar a la biblioteca’.

Resaltamos que la beta estará disponible solo del 23 al 25 de setiembre .

Aquí te dejamos los enlaces de descarga de Call of Duty Modern Warfare 2 en sus distintas plataformas:

Como se recuerda, este juego es la secuela de Call of Duty: Modern Warfare de 2019, juego de disparos que fue un reinicio de toda la serie Modern Warfare.

A su vez, el equipo detrás del desarrollo de Call of Duty Modern Warfare 2 es Infinity Ward, estudio responsable de otros juegos de la franquicia como Modern Warfare, Infinity Warfare, Ghost, etc. Los creadores del nuevo juego también señalaron que el nuevo título es la “la nueva generación de Call of Duty” y que se trata de los planes “más ambiciosos” para la serie.