¿Qué tanto saben de nosotros las redes sociales? ¿Es cierto que graban nuestras conversaciones? Hay muchas dudas acerca del funcionamiento de estas plataformas digitales y para el ingeniero de software, Martin Sayman, el verdadero peligro va por otro lado: la “clonación” de nuestros cerebros.

Michael Sayman es estadounidense, pero de ascendencia peruano-boliviana. A sus 25 años trabajó para Facebook, Google y Roblox, las empresas más importantes en tecnología digital. Conoce de cerca el funcionamiento de las empresas que usan la inteligencia artificial y estuvo en nuestro país.

“La pregunta que siempre me hacen es que si Facebook está grabando todo lo que estamos hablando ahorita, lo está subiendo a la nube o a sus servidores y ¿tienen todo eso o no? La respuesta es más práctica: ¿cuánta información y datos de Internet tiene que uno estar gastando para que el teléfono esté constantemente grabando cada palabra que uno diga? No funciona eso. Sería demasiado costoso”, dijo en entrevista con el programa NDG, al responder la pregunta del bloquero Phillip Chu Joy sobre si existe un monitoreo de las personas como por grabaciones.

Descartó ese método porque el Internet mismo se saturaría de audios. Sin embargo, aseguró que hay algo que le genera más miedo a que lo estén escuchando: la inteligencia artificial, que mide cada acción que se hace en el celular, en cada página web o aplicación para saber qué es lo que queremos.

“Ellos agarran todo eso y la inteligencia trata de aprender qué cosas le gusta a uno y qué cosas no... Es un clon tuyo virtual. Están creando un cerebro más o menos que es igualito al tuyo y tratan de ver a personas que son parecidas a usted. Lo que pasa es que tratan de predect (predecir) lo que vas a hacer después basados en toda la información que tienen”, indicó.

Esta sería la razón por la cual muchos creen que están siendo grabados, ya sea por el uso que le dan a su celular o por las conversaciones, pues el Asistente de Google también puede grabar la voz para el reconocimiento. Consideró que todo eso da un poco más de miedo porque “es como que están creando una copia de tu cerebro, y ese cerebro después piensa en adelante, y después tú piensas igual como el cerebro que han creado”.

Aunque descartó el monitoreo por medio de grabaciones, sí consideró que “peor de que nos escuchen es que sepan todo lo que vamos a pensar antes de que lo pensemos”. De ese modo es como luego aparecen anuncios publicitarios, según nuestras preferencias, o demás actividades cotidianas.

En ese sentido también habló sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial en otras redes sociales como Instagram y Tik Tok, cuando se visualizan fotografías o videos, y se demoran segundos más en una imagen que en otra.

“Instagram, aunque sea buen producto en varias cosas, lo malo es que tenía mucha presión para ser igual a los que te siguen o hacer un post para que tus seguidores pongan su like. Uno siempre está pensando en qué le van a gustar a nuestros seguidores”, indicó. El problema era la ansiedad que generaba, el estrés por parte de los creadores de contenido, a diferencia de Tik Tok, que simplificó el funcionamiento con influencers globales donde lo único que importa son las vistas con videos, que uno tiene que ser cada vez más entretenido que el otro.

Es así como el debate sobre la inteligencia artificial sigue abierto. Mientras tanto, las redes sociales siguen formando parte de nuestras vidas.