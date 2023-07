Mark Gurman, el analista especializado en Apple, informó que Netflix no planea adaptar su aplicativo para el visionOS, el sistema operativo del Apple Vision Pro. Pero esto no significa que no se pueda ver Netflix con las gafas inteligentes: se propone el iPad como solución.

Recordemos que el Apple Vision Pro fue presentado en junio y se planea que su lanzamiento sea comienzos de 2024. Entre los principales usos de las gafas está el ver películas, por ello, ya existe una alianza entre Disney y Apple.

No obstante, según apunta Gurman, Netflix no creará una app oficial para las Apple Vision Pro. Pero, aún así se podrá usar el aplicativo de streaming del iPad, ya que las gafas permiten ejecutar sus aplicaciones.

Sin embargo, ello también representa un problema debido a que la app “no estará perfectamente optimizada para las Apple Vision Pro”, informa el diario Cinco Días.

“Hay que tener en cuenta que las relaciones entre Netflix y Apple no son precisamente las mejores. La plataforma de contenidos bajo demanda es de las empresas que más ha criticado las políticas de la tienda de Apple, con sus comisiones por compra o suscripción, lo que afectó a los beneficios de Netflix”, señala el medio de comunicación.

En este sentido, Netflix no tendría buenas razones para iniciar desde cero su aplicativo para el software de las Apple Vision Pro.