Se mantiene idéntico desde que abrieron sus puertas, en 1996. Olé Bar Restaurante, conocido también como Bar Olé, el mítico espacio de San Isidro, tiene una de las barras más elegantes de la ciudad donde se lucen más de 120 etiquetas de pisco de regiones de todo el país. En él, se dan los mejores encuentros con la gastronomía y, por supuesto, con una coctelería imposible de olvidar.

Eso lo sabe bien uno de sus mejores clientes, Alfredo Bryce Echenique, asiduo bebedor de negronis. El escritor limeño dejó escrito para la eternidad el nombre del local en su libro “Permiso para retirarme. Antimemorias 3″: “Años después, y ya en Lima, he encontrado yo tan solo un local que merezca el nombre de bar y no de lloradero, según los conceptos del gran García Márquez. Y me estoy refiriendo nada menos que al Bar Olé, situado en el corazón de San Isidro”.

El capitán en la mítica barra del Olé Bar Restaurante ubicado en Pancho Fierro 109, San Isidro. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Por esta barra han pasado desde políticos como Alan García hasta artistas internacionales como Joaquín Sabina, quien, en un Año Nuevo, sacó la guitarra y comenzó a ‘chabuquear’ como solía decir al entonar las canciones de Chabuca Granda junto a su leal vaso de whisky.

En esta barra de San Isidro destaca también su pisco sour, chilcano, manhattan, martini y más coctelería clásica. Los barmanes estarán atentos a sus antojos. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Espacio para los amigos

Es un espacio detenido en el tiempo, no busca ser el bar de moda ni desbordar el aforo. Están los que tienen que estar. Su elegancia radica en esa sutileza. “Olé Bar Restaurante es un lugar de amigos y habitué”, así lo describe su dueño, Javier Carvallo. “Tiene un estilo europeo. Da la sensación de estar en una cabina de barco, pero si tomas dos capitanes el barco ‘empieza a moverse’. La idea es que sea un espacio tranquilo y un clásico de la ciudad. Siempre ha estado en esta ubicación, son las mismas sillas y el decorado de bronces y cobres”, afirma Carvallo, y agrega que parte de su historia también son los bármanes, los mismos desde el inicio.

Javier Carvallo junto a Ximena Ruiz Rosas, encantadores anfitriones que los recibirán con las mejores sugerencias de la carta. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Olé Bar es, además, donde siempre se encontrará el mejor capitán de Lima. Este clásico peruano, tiene una forma particular de servirse inspirada en el estilo de Ernest Hemingway al beber sus martinis: en una copa hasta la mitad. Lo restante se conserva fresco en una hielera para servirse cada tanto y mantener frío el cóctel por mucho más tiempo. Además, por cada capitán servido, te entregan un certificado numerado y con tu nombre.

La famosa tortilla de papas, uno de sus platos más sabrosos y contundentes. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Medio millón de Capitanes

El 7 de mayo pasado fue un día especial. Celebraron los 500 mil capitanes bebidos en este bar, así como la continuidad de su campaña por instaurar el Día del Capitán en dicha fecha. El objetivo es seguir promoviendo el consumo del capitán, un clásico con pisco y vermut que nació en los años veinte, pero se fue olvidando. Es un compromiso de Carvallo con nuestro pisco.

El único postre de la carta: el exquisito paté de chocolate. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

“Comenzamos a servir capitán porque estábamos cansados de buscar coctelería internacional y en esa época nacía la onda gastronómica, teníamos que tener una coctelería peruana que vaya de la mano”. Los clásicos de la barra (pisco sour, martini, manhattan, capitán, chilcano y más) pueden acompañarse con su famosa tortilla de papas, uno de sus platos más sabrosos y contundentes, así como el imponente prime rib, carpaccio o un buen lomo saltado. Solo queda disfrutar. ¡Salud! //