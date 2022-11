Amazon anunció hoy un nuevo beneficio para sus miembros Prime que podría alejar a algunos suscriptores de otros servicios de música, como Apple Music o Spotify.

De acuerdo al portal TechCrunch, la compañía dijo que ahora ofrecerá a los suscriptores un catálogo de música completo con 100 millones de canciones, en lugar de la selección anterior más limitada de solo 2 millones de canciones, y hará que la mayoría de los mejores podcasts de su servicio estén disponibles sin publicidad.

Además, la aplicación Amazon Music se está renovando, lo que incluye una nueva función de “Vistas previas de podcasts” que permitirá a los clientes escuchar clips cortos como una forma de descubrir nuevos podcasts que les puedan gustar.

El movimiento es un golpe directo a los competidores de la transmisión de música, especialmente a Spotify, que se ha estado moviendo hacia el mercado de los podcasts como un medio para generar ingresos adicionales. Pero la base de suscriptores de pago de Spotify está cada vez más frustrada por el hecho de que todavía tienen que escuchar anuncios en podcasts, a pesar de pagar por el servicio. La promesa de Amazon Music de podcasts sin publicidad junto con un catálogo de música completo podría ser una alternativa convincente.

No obstante, la llegada de todo el catálogo de Amazon Music a Amazon Prime no se traduce en una transferencia de todas las ventajas del servicio de música. Los usuarios de este último servicio no podrán escuchar música completamente bajo demanda, sino que podrán seleccionar cualquier artista, álbum o lista de reproducción para iniciar una reproducción aleatoria. Aunque, eso sí, tendrán la posibilidad de descargar los contenidos para escucharlas más tarde sin conexión.

En caso de querer obtener la experiencia completa de Amazon Music, que incluye reproducción completamente bajo demanda, sonido de alta fidelidad y audio espacial, tendrán que pasarse a Amazon Music Unlimited, el nivel de pago que por sus características compite directamente con Spotify, Apple Music o YouTube Music.