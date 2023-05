Snapchat, en el marco de los NewFronts del IAB, anunció dos nuevas propuestas de publicidad para los anunciantes. Se trata de ‘first story’ y ‘spotlight’ que buscan atraer la atención de los 750 millones de usuarios mensuales activos que tiene la plataforma, según informa MarketingNews.

En el caso de First story, este permite a los anunciantes reservar el primer anuncio de video entre las historias de amigos que un usuario de Snapchat ve. Esta modalidad se asemeja a First Commercial y First Lens, donde se puede reservar el comercial de seis segundos y que no se puede omitir.

La segunda oferta se trata de la capacidad de publicitar dentro de Spotlight, una función parecida a TikTok. Los anuncios en esta modalidad aparecerán como ubicaciones automáticas intercaladas en los contenidos. Asimismo, Snapchat se encargará de la moderación para que los anuncios no salgan junto a discursos de odio o dañinos.

Esta nuevas propuestas publicitarias llegan en un momento clave para Snapchat, ya que sufrió, por primera vez, la caída en sus ganancias en el primer trimestre, así informa TechCrunch.

“Al abrir nuevos productos publicitarios a los especialistas en marketing, Snap tiene la oportunidad de generar aumentos en los ingresos a medida que encuentra más lugares para insertar anuncios en su aplicación móvil”, informa el portal.