La empresa SpaceX decidió despedir a varios de sus trabajadores que escribieron una carta abierta para criticar el comportamiento que mantiene el CEO y fundador de la corporación aeroespacial, Elon Musk, en las redes sociales.

El medio digital The Verge, donde se difundió por primera vez la misiva, informó que el último jueves se detalló por correo electrónico a los trabajadores sobre el despido. Fue enviado por la misma presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, que calificó a la carta de los trabajadores como un “activismo extralimitado”.

“Tenemos demasiado trabajo crítico que realizar y no necesitamos este tipo de activismo de gran alcance”, cita The Verge. El correo electrónico también señaló que la carta abierta generó malestar en trabajadores porque “los presionaba a firmar algo que no reflejaba sus puntos de vista”.

¿Qué fue lo que criticaron? En general, los trabajadores cuestionaron el comportamiento del CEO Elon Musk en las redes sociales, específicamente en Twitter, que está en proceso de adquisición. “Como nuestro CEO y portavoz más destacado, Elon es visto como la cara de SpaceX: cada tuit que envía Elon es una declaración pública de facto de la empresa. Es fundamental dejar en claro a nuestros equipos y a nuestro potencial grupo de talentos que su mensaje no refleja nuestro trabajo, nuestra misión o nuestros valores”, señalaba la misiva.

Argumentaron que su trabajo se ve afectado por dichas actitudes del multimillonario, como una “una fuente frecuente de distracción y vergüenza para nosotros”. No se ha revelado el número de trabajadores que fueron despedidos después de dicha carta.

De esa manera se escribe un nuevo capítulo en la polémica vida de Elon Musk. Ya en el 2017, otra de sus empresas tecnológicas, Tesla, sorprendió con el despido de 700 trabajadores. Para inicios de junio de este año comentó estar dispuesto a eliminar alrededor del 10% de los empleos en el fabricante de automóviles eléctricos. Incluso con Twitter ya anuncia posibles despidos.

