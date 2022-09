Un robot de delivery de Uber Eats ingresó al área marcada como escena del crimen durante un presunto tiroteo en Los Angeles. El vehículo y su insistencia por pasar en esa calle hizo que uno de los camarógrafos que cubrían el hecho tuviera que ayudarlo a cruzar por debajo de la cinta amarilla.

“Uno de los robots autónomos de entrega de alimentos de Uber no se tomó bien la cinta amarilla de precaución que rodeaba la escena del crimen en Los Angeles mientras avanzaba por el área, según un video compartido en Twitter el martes [13 de setiembre]”, recoge Gizmodo.

Un usuario de Twitter subió el video del robot ingresando a la escena del crimen. “William Gude es el propietario de Film the Police LA, una cuenta de Twitter de vigilancia que documenta la actividad policial en el área de Los Angeles. Gude estaba en el perímetro de un presunto tiroteo en Hollywood High School aproximadamente a las 10 a.m. PDT cuando vio un robot de entrega de alimentos rodando por la acera y que se acercaba a la cinta amarilla de precaución que delimita la escena del crimen”, añade.

Watching the cops watch the robot. pic.twitter.com/3cf6DB3eRc — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) September 14, 2022

“Solo lo vi venir y no podía creer lo que estaba viendo”, señaló el usuario al medio. “Gude explicó que el robot siguió intentando maniobrar agresivamente alrededor de la cinta hasta que un camarógrafo la levantó para dejar pasar al robot. Luego, el robot se abrió paso a través de la escena del crimen activo en la escuela secundaria, pasando junto a un grupo de oficiales del Departamento de Policía de Los Angeles”, agrega el portal estadounidense.

Uber Eats se encuentra probando su servicio de delivery en Los Angeles con estos robots autónomos desde mayo. “El robot es una pieza de maquinaria de Serve Robotics, que es una subsidiaria de Uber creada en 2021 a partir de la adquisición de Postmates por parte de la compañía el año anterior. Uber Eats anunció que comenzaría a probar la entrega autónoma utilizando modelos de Serve Robotics en Los Angeles en mayo pasado, pero Gude no pudo confirmar si este robot en particular tenía o no un pedido”, indica.

Por su parte, Aduke Thelwell, un vocero de Serve Robotics, aseguró que este incidente se debió a un error humano. “Si bien los robots Serve son capaces de operar de manera autónoma en la mayoría de las circunstancias, se asignan a supervisores humanos para garantizar su operación segura. Este incidente fue el resultado de un error humano al sortear un bloqueo”, señala al medio norteamericano.