Algunos usuarios han denunciado que PlayStation ha bloqueado el acceso a sus cuentas y juegos de forma permanente en las consolas PlayStation 4 y 5, sin motivos aparentes y sin ningún previo aviso sobre esta acción.

La compañía de videojuegos dispone de sistemas con los que puede suspender las cuentas de los jugadores en determinadas ocasiones, en las que no cumplan los Términos de servicio de PlayStation Network. Por ejemplo, en circunstancias en las que no se respeten los códigos de conducta de la comunidad con otros usuarios.

Asimismo, según detalla en su página de soporte, PlayStation solo suspende el acceso a PlayStation Network “en el caso de los incumplimientos más graves” de sus políticas.

Sin embargo, algunos usuarios han compartido sus quejas ante la suspensión permanente de sus cuentas de PlayStation sin previo aviso y sin motivo aparente, lo que les impide acceder a la plataforma PlayStation Network y, por tanto, a los videojuegos que han adquirido en el servicio.

Tal y como han apuntado los usuarios afectados a través de publicaciones compartidas en Reddit y en X (antigua Twitter), al intentar acceder al servicio, Sony muestra un mensaje informativo en el que señala que la cuenta ha sido “suspendida permanentemente de PlayStation Network debido a violaciones de los Términos de servicio y el Acuerdo de usuario de PlayStation Network”.

No obstante, los jugadores han señalado que se trata de un problema de Sony, ya que aseguran que la compañía no tiene motivos para suspender sus cuentas porque que no han incumplido los Términos del servicio. “No me dicen por qué mi cuenta fue suspendida en absoluto. Tampoco tengo correos electrónicos al respecto”, ha apuntado un jugador.

Siguiendo esta línea, tal y como ha manifestado otro usuario afectado, tras el cese de su cuenta, no ha podido presentar apelaciones, ni recibe respuestas de la compañía sobre el estado de suspensión. Por su parte, PlayStation se ha limitado a aconsejar la creación de una nueva cuenta y no ha compartido información al respecto.