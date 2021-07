Conforme a los criterios de Saber más

En El Comercio continuamos con nuestra serie de entrevistas a personajes relevantes de la ciencia peruana . El extracto presentado a continuación forma parte de la nueva serie de podcast “ Mentes Peruanas ”, en donde buscaremos conocer lo que hay detrás de los científicos, investigadores y expertos peruanos.

En abril del 2020, Aldo Benites fue noticia por liderar el estudio sobre el ‘Scaphokogia totajpe’, una inédita especie de cachalote que habitó el mar peruano hace unos siete millones de años. Desde Suiza, donde realiza sus estudios de posgrado, conversa con El Comercio sobre los retos para la ciencia a puertas de iniciarse un nuevo período de gobierno.

—¿Cómo calificas el manejo de la pandemia en el Perú?

Ha tenido sus altos y bajos. Hubo momentos en que hemos estado patinando. Eso se vio reflejado en temas como el uso de la ivermectina o el desarrollo de la supuesta vacuna peruana, que no llegó a la fase tres de su ensayo. Pero sí se ha hecho buena gestión . Lo que resalto es que los peruanos sí sabemos qué es una vacuna gracias a que en los últimos 20 o 30 años los diferentes gobiernos sí pusieron énfasis en eso. Nuestra política de vacunación ha sido buena y muy fuerte. En estos momentos nos está yendo bien. Yo vivo en Suiza y la cantidad de la población que se quiere vacunar, el 50%, ya lo hizo. Si comparamos con el Perú, al menos el 80% o 90% de la población total quiere vacunarse.

—Pero también hemos pasado por momentos críticos...

Sí, como darle preferencia al uso de ciertas vacunas por debajo de la mesa, como con la compra inicial de las vacunas chinas. Pero nadie estaba preparado para una pandemia. Nos ha tocado aprender todo sobre la marcha; tomar decisiones fuertes que han golpeado nuestra economía.

—¿Qué debería hacer el nuevo gobierno para una mejor promoción de la ciencia?

La ciencia ha estado desconectada de los gobiernos por mucho tiempo. El interés por la ciencia se debe haber triplicado en el último año por la pandemia. La desconexión es de todos lados. Conozco científicos que no saben cómo comunicar a la población, y esto crea una especie de recelo. Sabemos que a los políticos no les gusta darse cuenta de que están fallando ni asumir sus errores. Los científicos somos expertos en equivocarnos, pues esos errores nos ayudan a conseguir suficiente evidencia que respalda nuestras observaciones, experimentos, etc. Ahí hay una oportunidad.

—¿Ese es el único problema?

Hay otros muy serios: nuestra masa crítica de científicos tiene entre 40 y 50 años. En unos 10 o 15 años quedará desfasada y no hay la cantidad necesaria de científicos en formación para el recambio. De otro lado, ¿cuántos sabemos de gestión? No solo se necesita promover la ciencia, sino tener gestores que dominen el tema para tomar buenas decisiones.





