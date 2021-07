Conforme a los criterios de Saber más

En El Comercio continuamos con nuestra serie de entrevistas a personajes relevantes de la ciencia peruana . El extracto presentado a continuación forma parte de la nueva serie de podcast “ Mentes Peruanas ”, en donde buscaremos conocer lo que hay detrás de los científicos, investigadores y expertos peruanos.

Alexa Kossuth Dasso es una joven profesora de educación primaria que desde siempre tuvo en claro que la labor del docente debe ir más allá de las aulas. Por eso, desde el año pasado, creó La Neuronita, una cuenta de Instagram que ha ganado bastante popularidad y a través de la cual comparte información –basada en evidencia científica– para que padres, docentes y alumnos puedan enseñar y aprender mejor.

En charla con El Comercio, considera que se debería poner en marcha la estrategia para el retorno a clases presenciales, pero con una buena planificación.

— ¿Cómo evalúas el manejo de la pandemia en el Perú?

Desde el lado educativo, creo que se ha hecho un esfuerzo enorme, tanto por parte de los maestros, padres de familia y directivos, para realmente tratar de darles lo mejor a los estudiantes en una educación virtual, a la que nos hemos adaptado en un tiempo récord. Todo el material que tenemos se ha realizado para ser editado presencialmente y para luego ser pasado a una modalidad virtual. Creo que esos esfuerzos, hoy por hoy, se tienen que aplaudir. Los maestros estamos aprendiendo mucho y cada día tratamos de ser mejores, y preocupándonos por apoyar y motivar a nuestros estudiantes en estos momentos tan difíciles.

— ¿Cree que la estrategia del Ministerio de Educación es la adecuada?

Creo que es un tema complejo, que va más allá si se vacunan contra el COVID-19 a los maestros o no. ¿Por qué? Porque hay que preparar la infraestructura, hay que asegurarnos de que existe el acceso a servicios básicos. No es lo único. Hay que asegurar y establecer protocolos de seguridad, como bien se mencionaba hace unos días; es tener un plan a, b, c y d en caso de que haya algún contagio o muchos niños en una sola clase. ¿Cómo se va a manejar todo esto? Es necesario una logística bien grande, y creo que todos nos tenemos que poner la camiseta y enfrentar esta situación.

— ¿Entonces, es momento de volver a las clases presenciales?

Hemos pasado bastante tiempo en la virtualidad. S í creo que es hora de empezar a regresar a las aulas, siempre y cuando sea de manera gradual; comenzar, tal vez, con algunos grupos, quizá con los más pequeñitos. Pero se debe tener mucho cuidado, porque nuestro sistema de salud ha sufrido muchísimo con esta pandemia y sería una pena regresar a una cuarentena por apresurarnos.

— Se habla mucho sobre el impacto que la pandemia va a causar en los escolares, especialmente en los más chicos. ¿Qué se debería hacer para recuperar ese tiempo perdido?

Creo que, para comenzar, hay que enfocarnos mucho en el vínculo. Todos estamos muy emocionados por regresar a las aulas: nosotros, los profesores, por ver a nuestros estudiantes, y ellos por conocer a sus maestros e integrarse. Entonces, la clave sería empezar de a pocos, de forma gradual. Empezar con un modelo híbrido; es decir, parte virtual y presencial, con el uso de distintas herramientas. Creo que eso nos permitirá que este proceso sea de a pocos y que todos nos podamos acomodar en esta nueva normalidad. No vamos a regresar al colegio como era antes. Va a haber muchas más restricciones. Todos nos tenemos que ir hallando en esto. Entonces, de todas maneras tenemos que pensar en regresar, enfocarnos en crear vínculos, en el juego, en conectarnos un poco más, que es lo que tanto los niños como los adultos hemos estado perdiendo y necesitamos. Ahora, si bien los niños se han visto afectados en el lado emocional y en el social, creo que también hay que mencionar que gracias a este superpoder que tienen, llamado la neuroplasticidad, hay que tomarlo como una oportunidad para enriquecer estos espacios con ellos y ser un poco más optimistas.





