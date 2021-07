Cada vez hay más personas vacunadas en el mundo, pero aún las desigualdades en el acceso a dosis son importantes. En ese contexto, diversos países han implementado nuevos requisitos para el acceso a sus territorios a aquellas personas que no están inmunizadas contra el COVID-19. Se trata del certificado covid, también conocido como “pasaporte de vacunación”.

Un claro ejemplo es el de la Unión Europea (UE), que desde este mes habilitó el certificado covid , un documento digital que muestra que una persona se vacunó, superó la enfermedad o tiene una prueba negativa reciente. El documento puede ser presentado por los viajeros que quieran ingresar a los 27 países bajo su jurisdicción, además de Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega, y con ello evitar restricciones nacionales vigentes como las cuarentenas . Solo se consideran como válidas las dosis de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

El problema se presenta en el caso de las personas provenientes de países donde se aplican otras vacunas, como el Perú, que administran Sinopharm y, próximamente, Sputnik V, que aún no cuentan con aval en la UE. En esta situación se encuentran otros países de Latinoamérica, como México, Argentina, Chile, que también usan vacunas chinas y la rusa. Además, la EMA tampoco considera la vacuna de AstraZeneca producida por el Instituto Serum de la India como equivalente a la fabricada en Europa

Esta situación hizo que el mecanismo Covax -que proporciona vacunas a países de ingresos bajos y medios, entre ellos el Perú- afirmara que todas las naciones del mundo deben considerar a los inmunizantes homologados por la Organización Mundial de la Salud y las principales agencias sanitarias como requisito suficiente para los viajeros.

Si bien los países pueden aceptar personas que hayan recibido otras vacunas como Sputnik V, no es una decisión asumida por todos los países miembros. Todo queda a criterio del país receptor.

Por su parte, EE.UU. no emite certificados de este tipo a nivel federal. Y, si bien no exige que la persona esté vacunada para ingresar al país, sí se pide que todos los pasajeros provenientes del extranjero tengan una prueba negativa o documentación que demuestre su recuperación del COVID-19. Solicitar un certificado de vacunación aún se evalúa en EE.UU., pues no sería una medida nueva, ya que desde hace años los turistas deben demostrar que están inmunizados contra la fiebre amarilla, por ejemplo.

Un funcionario de salud prepara la inyección de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus. (ISHARA S. KODIKARA / AFP).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) se ha opuesto al uso de estos documentos. El subdirector de la entidad, Jarbas Barbosa, dijo a El Comercio que “la OPS y la OMS no recomienda el uso del certificado de vacunación como requisito de viaje, eso no se ajusta al reglamento sanitario internacional. Los países pueden tomar decisiones soberanas al respecto, pero esas son decisiones nacionales. Nosotros consideramos que las vacunas aprobadas por la OMS han demostrado efectividad para prevenir casos graves, hospitalizaciones y defunciones”.

En esa línea, el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, se mostró en contra del uso de estos certificados y también hizo referencia reglamento sanitario de la OMS. El documento indica que las medidas para prevenir la propagación de enfermedades no deben interferir el tránsito de las personas.

“Las medidas restrictivas al tránsito o comercio internacionales no tienen utilidad suficiente para reducir la transmisión (del virus) entre países”, dijo López-Gatell al asegurar que su país no exigirá el carné de vacunación.

Hace poco, la agencia AFP mostró que en México se vendían carnés falsos que “certificaban” que una persona estaba vacunada con inmunizantes aceptados en Europa.

En el país, el Ministerio de Salud cuenta con el carné de vacunación digital que muestra todas las vacunas que un peruano ha recibido , entre ellas la del COVID-19, pero por el momento esta herramienta no se utiliza para que una persona pueda realizar ciertas actividades, como ir a lugares públicos como sucede en otros países. Pero sí es útil para que la persona pueda demostrar que ha sido inmunizada en caso viaje a otro país.

El Minsa cuenta con una plataforma que muestra si una persona está vacunada contra el COVID-19.

Oposición

En las últimas semanas, miles de personas en el mundo se han manifestado en contra de las restricciones tomadas por sus gobiernos. En el Reino Unido, por ejemplo, se solicita una prueba negativa de COVID-19 o un certificado de vacunación para entrar a locales nocturnos.

Las mayores manifestaciones se dieron en Francia, donde más de 100.000 personas protestaron la semana pasada contra la vacunación obligatoria para ciertos profesionales y el certificado covid para acceder a lugares públicos.

El periodista Bruno Ortiz contesta a la pregunta del día, a partir de los resultados de un reciente estudio realizado por el Instituto Carlos III de España.

