El Perú se prepara para iniciar el reclutamiento de los voluntarios que formarán parte de los ensayos clínicos de las vacunas candidatas contra el COVID-19. En general, las pruebas en el país serán realizadas por las farmacéuticas Sinopharm, Johnson & Johnson y Astra Zeneca/Universidad de Oxford.

Una de las principales interrogantes es cuáles son los efectos secundarios que producen estos proyectos de vacuna. Hasta el momento, se conoce reportes de la etapa preclínica y de las fases I y II.

Ahora estas vacunas candidatas ingresarán o ya se encuentran en la fase III, en la que se busca determinar su eficacia y cuáles son los efectos secundarios poco frecuentes, esos que se presentan cuando la muestra del estudio es más grande (miles de personas). Es decir, los datos de efectos secundarios actuales provienen de estudios de fase I y II, aún no se publican los resultados de la última fase.

A continuación, detallamos los efectos secundarios más frecuentes.

Oxford/AstraZeneca

Según los reportes de las primeras dos fases clínicas, la vacuna de Oxford/AstraZeneca está basada en un adenavirus modificado, que no se replica, lo que la convierte en más segura en especial para los pacientes más frágiles.

Los datos de estas fases muestran que no hubo efectos indeseables graves, según un estudio publicado en The Lancet. Los efectos secundarios más frecuentes fueron fatiga, dolor de cabeza y dolor en el punto de inyección de la vacuna.

Sinopharm

La vacuna inactivada contra el COVID-19 de Sinopharm genera “reacciones adversas tolerables”, según el medio chino Global Times.

La inyección no causó ningún efecto secundario grave, de acuerdo a un artículo publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA), que da cuenta de las fases I y II.

Hasta el momento, entre los efectos adversos se ha reportado dolor en el lugar de la inyección y fiebre leve y automilitada.

Johnson & Johnson

En cuanto a la vacuna experimental de la firma Johnson & Johnson, todavía los datos de la fase I y II no se conocen. En este momento se realizan ensayos en los Estados Unidos y Bélgica y se espera tener los datos para setiembre. Luego se comenzaría la última fase en varios países, entre ellos el Perú.

De acuerdo con un artículo publicado en Nature, la vacuna de J&J usa un virus del resfriado común (adenovirus del serotipo 26) para transportar proteínas de coronavirus a las células del cuerpo, lo que hace que aumente la defensa inmune contra el Covid-19. Hasta ahora se sabe que genera una respuesta inmune lo suficientemente fuerte como para que no sea necesaria una segunda dosis.

Se ha reportado que los efectos secundarios relacionados a las vacunas pueden ser equiparables a los de una gripe y se presentan dentro de las 24 horas posteriores a la vacunación. Suelen desparecer luego de 48 horas. La fase 3 brindará más datos respecto a los efectos poco comunes y su real duración.

