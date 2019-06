Síndrome de Guillain-Barré | Un síndrome y una incógnita

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es uno de esos problemas de salud con los que nunca queremos toparnos. ¿La razón? Varias: hasta ahora no se conoce su causa exacta, no hay manera de prevenirlo, no existe una población particularmente vulnerable, no tiene un tratamiento específico y solo hay que esperar, en la mayoría de los casos, hasta la recuperación del paciente varias semanas después.



El síndrome de Guillain-Barré no tiene origen detectado, tampoco un tratamiento ni cura. Sin embargo, todo lo que se puede hacer es paliar los síntomas. (Infografía: Antonio Tarazona / El Comercio)

El síndrome de Guillain-Barré puede ser identificado por sus síntomas. Se presenta una falla en el sistema inmune del organismo que lo lleva a atacar parte del sistema nervioso. Como consecuencia se presenta inflamación en los nervios que provoca debilidad en los músculos y parálisis que avanza desde los pies en forma ascendente.



“Siempre se ha prestado a mucha confusión, pero una de las claves es que esa debilidad muscular característica se presenta en los miembros inferiores, pero de manera simétrica, es decir, en los dos al mismo tiempo. El riesgo es que este cuadro puede ir subiendo, causando parálisis en los músculos de los miembros superiores, en los que están relacionados con la respiración, hasta los del cuello y la cabeza”, explica a El Comercio Julio Cachay, médico infectólogo e internista de la clínica Ricardo Palma.



El origen del síndrome de Guillain-Barré es desconocido, pero está asociado con infecciones. “La más frecuente es un problema de diarrea provocado por el ‘Campylobacter jejuni’ que se haya presentado hasta 12 semanas antes de que se presente la parálisis. Esta infección es la que provoca la lesión de los nervios periféricos y afecta la mielina (sustancia que envuelve a los nervios). Se produce una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda”, detalla el doctor Augusto Saldarriaga, médico internista de clínica La Luz.



“También se sospecha que se presenta tras una infección por enterovirus, pero el síndrome de Guillain-Barré se puede presentar incluso en personas que no hayan tenido infección previa”, complementa Cachay, quien recalca que son importantes los estudios iniciales para que no se confunda con poliomielitis.

—TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO—

El tratamiento es solo para atender los síntomas y de observación. Según el caso se utilizan antiinflamatorios y se puede recurrir hasta a la plasmaféresis (o trasplante de plasma) para dotar de nuevos anticuerpos al organismo afectado.

“La terapia con inmunoglobulina junto con la plasmaféresis puede detener el avance de la enfermedad pero cuando se usa en las primeras dos semanas”, recalca Saldarriaga.

El pronóstico es bueno pero pueden presentarse complicaciones que harían de este síndrome mortal. “Eso sucede cuando se comprometen los músculos de la respiración. Además, puede presentarse un pronóstico complicado si el paciente tiene más de 60 años, si tiene un compromiso neurológico de la parte motora o si ha tenido enfermedad cardiorrespiratoria. También quienes reciben el tratamiento de manera tardía”, dice Cachay.

Ambos coinciden en que tras la recuperación es necesario que los pacientes inicien tratamientos de rehabilitación y terapia física, para recuperar la movilidad.