Zélie, Lisa y Jennifer tienen adenomiosis, un trastorno ginecológico que en el peor de los casos provoca fuerte dolor pélvico y sangrado abundante.



"No podía llevar más que pantalones negros al trabajo", explica Jennifer.



"Y aun así sangraba tanto que tenía que volver a casa a cambiarme de ropa en mitad del día. He sangrado varias veces en sofás de amigos. Sufrí esta enfermedad durante años".



La adenomiosis es un trastorno que ocurre cuando las células del revestimiento del útero (endometrio) se incrustan dentro de las fibras musculares de la pared uterina.



No hay una explicación de por qué esto ocurre y no hay manera de prevenirlo. Según la Organización Mundial de la Salud una de cada 10 mujeres podría sufrirla.

Zélie dice que el dolor que provoca la adenomiosis es diez veces peor que el parto.

Cualquier mujer de cualquier edad que todavía tenga la menstruación puede tener adenomiosis. Se calcula que muchas mujeres padecen esta enfermedad sin saberlo, ya que no siempre aparecen síntomas.



Pero cuando los hay pueden ser increíblemente dolorosos.

--- Síntomas severos ---

Los dos síntomas más comunes de la adenomiosis son una menstruación abundante y dolorosa, incluso a destiempo, y fuerte dolor pélvico.



"Una vez sentí tanto dolor que tuve que llamar a la ambulancia", explica Zélie. "Cuando me vieron pensaron que debía tener apendicitis. Yo les dije que tenía adenomiosis, pero no sabían qué era eso".



"El dolor era tan intenso que a veces tenía pensamientos suicidas", añade Lisa. "Es imposible ignorarlo, afecta a todas las facetas de tu vida. Tenía que planificar cada salida que hacía como si fuera una operación militar".



"Cada vez que he ido al hospital y me han preguntado por el nivel de dolor siempre les he dicho lo mismo", dice Zélie. "Es diez veces peor que el parto".

--- Tratamiento ---

Muchas mujeres tardan años en la que se las diagnostique con adenomiosis, ya que se suele confundir con otras enfermedades pélvicas.



La adenomiosis puede detectarse mediante una ecografía transvaginal interna o una imagen por resonancia magnética.



La píldora anticonceptiva o inyecciones hormonales son algunos de los tratamientos que pueden ser efectivos.



Pero para algunas mujeres la única solución es la histerectomía, una cirugía para extirpar el útero total o parcialmente.

Jennifer tuvo que pasar por una histerectomía.

"Estoy viviendo mi vida como nunca antes. Puedo correr con mis hijos por el parque, puedo hacer cosas que antes no podía", relata.



"Puede que no tenga útero, pero me siento mucho más mujer que nunca".



Zélie, Lisa y Jennifer coinciden en una cosa: la importancia de hablar con otras mujeres que están pasando por lo mismo.



"Es una enfermedad que te puede hacer sentir completamente aislada. Por eso es tan importante crear grupos de apoyo en Facebook y hablar con otras mujeres que también está sufriendo", dice Lisa.



"Gracias a esta red de apoyo yo ya no me siento sola".