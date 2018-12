Este año que se va, marcó el centenario de la pandemia más letal de la historia de la humanidad: la gripe española de 1918. Esa pandemia causó más víctimas en 24 meses, que el virus VIH en 24 años y más muertes en un año que la peste negra en 100 años. Antes de la aparición de vuelos comerciales (aunque durante la primera guerra mundial ya se usaban aviones pequeños militares de reconocimiento), el virus de la gripe se extendió por todo el mundo, causando entre 50 y 100 millones de muertes.

El Perú no fue una excepción. La edición del 20 de diciembre de 1918 de El Comercio reportaba: “Aumenta la epidemia de gripe en Lima y otros puntos del país. Ante esta situación, que no es nueva, felizmente ahora se están tomando una serie de medidas cuya responsabilidad recae principalmente en la Municipalidad y la Beneficencia de Lima. La esforzada labor de estas dos entidades no podría realizarse eficazmente sin contar también con el respaldo del gobierno que viene haciendo entrega al municipio de constantes partidas de dinero para solventar la contratación de más médicos, medicinas y gastos en los hospitales. El trabajo es duro y no debe cesar”.

---Origen---

La primera guerra mundial se desarrolló entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918 y diversas investigaciones han revelado que durante la guerra, la gripe ya estaba causando millones de víctimas en los campos de batalla. Por razones de estrategia militar -y no disminuir la moral de las tropas- las autoridades ocultaron las noticias acerca de las muertes de soldados por la gripe. Por su neutralidad en la guerra, el único país que comunicaba libremente sus noticias era España, conociéndose incluso que el Rey Alfonso XIII había caído gravemente enfermo con la gripe. Debido a ese sesgo informativo, y a pesar de que la gripe estaba ya en todo el mundo, se creyó que la gripe se había originado en España y recibió el equivocado nombre de gripe española.

Una teoría dice que es posible que el virus se haya originado en el pequeño condado de Haskells en el estado de Kansas en Estados Unidos. Otros, piensan que es posible que labase militar de Étaples pudo haber sido el epicentro inicial. Lo cierto es que hasta ahora no se sabe con certeza en qué lugar del mundo se originó la pandemia del 1918.

La gripe de 1918 afectó a 500 millones de personas, que en esa época constituía el 30% de la población mundial, causando entre 50 y 100 millones de muertes, habiéndose documentado que la gripe se extendió por todo el planeta, alcanzando el Ártico y pequeñas islas del Pacífico. Su característica es que la mayoría de las víctimas fue gente muy joven entre 20 y 40 años, quienes morían en cuestión de horas.

---Tormenta de citoquinas---

Las citoquinas son proteínas naturales que tienen como función principal, ser el nexo entre los diversos componentes del sistema inmunológico o de defensa humano. Al desencadenarse una infección viral, bacteriana o reacción alérgica, por ejemplo, las citoquinas coordinan la respuesta del sistema inmunológico. Una alteración en este sistema de citoquinas va a ocasionar entonces profundos cambios en la respuesta del sistema de defensa, estando el cáncer y otras condiciones implicados en esos cambios.

Se piensa que el virus de la gripe, ahora clasificado como un virus H1N1 -y cuyo genoma fue completamente decodificado en el 2001- causó más víctimas en los jóvenes por causar la llamada tormenta de citoquinas, que es una respuesta inflamatoria exagerada que causa acumulación de líquidos en los pulmones de los afectados. Característicamente, los reportes de la época señalan que los jóvenes infectados se volvían azules en cuestión de horas. El color azulado de la piel (cianosis) se produce cuando los pulmones dejan de oxigenar la sangre.

---En el Perú---

En julio del 2011, investigadores norteamericanos y peruanos publicaron en la revista Vaccine, el estudio más completo que se haya hecho sobre el impacto de la gripe de 1918 en el Perú.

Después de revisar 52,739 certificados de defunción en Lima, Trujillo e Iquitos entre 1912 y 1922, los investigadores documentaron una primera ola de gripe en Lima entre julio y septiembre de 1918, la cual produjo alta mortalidad respiratoria. La segunda ola (probablemente la reportada en El Comercio) se produjo entre noviembre de 1918 y febrero de 1919 y se extendió casi al mismo tiempo a Iquitos y Trujillo. La tercera ola ocurrió entre enero de 1920 y marzo de 1920 en Lima y de julio a octubre de 1920 en Ica. Esta tercera ola no llegó a Iquitos. Sorprende cómo llegó la gripe a Iquitos, una ciudad rodeada por tres ríos y que es la ciudad más populosa del mundo a la que no se puede llegar por carretera. La epidemia peruana de 1918 también causó la mayor parte de sus víctimas en gente joven entre 15 y 40 años.

---Corolario---

Nunca se ha visto una pandemia más letal que la gripe de 1918 y a pesar de que la epidemia de gripe del 2009-2010 fue también causada por un virus H1N1 y trajo a la memoria el recuerdo y los miedos de la gripe de 1918, su impacto fue mucho menor (18,500 muertes confirmadas y 150,000 sospechosas). Se estima que una pandemia causada por un virus de alta trasmisión y letalidad como el de 1918, ocasionaría más de 100 millones de muertes en el mundo. El asunto no es, dicen los expertos, discutir si una nueva pandemia va a ocurrir o no; el asunto, dicen, es saber cuándo.