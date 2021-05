Conforme a los criterios de Saber más

La campaña de vacunación continúa en el país. Más de dos millones de personas han sido inmunizadas contra el COVID-19 con al menos una dosis, principalmente adultos mayores y trabajadores de primera línea.

Se prevé que la campaña de inmunización continúe durante el resto del año y se llegue a vacunar a unos 24 millones de peruanos mayores de 18 años. Dentro de este grupo se encuentra la gran cantidad de personas que ya han tenido COVID-19 y se han recuperado.

Según la Sala Situacional COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el momento más de 1,8 millones de peruanos han sido dadas de alta y más de 67 mil han fallecido. Las personas que han superado la enfermedad, ¿cuándo pueden vacunarse?

¿Cuánto tiempo después puedo vacunarme?

El Minsa, así como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que todas las personas, independientemente de haber tenido COVID-19 o no, se deben vacunar, ya que aún no se conoce cuánto tiempo dura la protección que el organismo genera con la enfermedad.

Pero los expertos y los entes internacionales aconsejan que las personas que tuvieron COVID-19 esperen un período prudente , que será determinado por las autoridades de cada país, para poder vacunarse contra el COVID-19. Como se sabe, las vacunas disponibles han probado ser seguras y eficaces para prevenir formas graves de la enfermedad y la muerte.

Pacientes que vencieron al COVID-19 son dados de alta en la villa Rebagliati, Jesús María. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)

Consultado sobre el tiempo que debe esperar una persona luego de superar el COVID-19 para vacunarse, el Minsa confirmó a El Comercio que en el país este período es de tres meses (90 días ). Tras ese lapso, la persona puede inmunizarse.

De acuerdo con la Directiva Sanitaria 129-2021 del Minsa, antes de aplicar la vacuna, los encargados de la inmunización deberán realizar una serie de preguntas a las personas con el objetivo de detectar un posible caso de COVID-19:

Casos relacionados al COVID-19 en los que una persona no debe vacunarse.

Esta recomendación va en la línea de lo precisado por los CDC: “Si recibió un tratamiento para el COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente, debe esperar 90 días para vacunarse contra el COVID-19. Hable con su médico si no sabe con certeza qué tratamientos recibió, o si tiene más preguntas acerca de vacunarse contra el COVID-19”.

En cuanto a las personas con condiciones de salud como aquellos pacientes con tratamiento de hemodiálisis, también deberán esperar 90 días en caso hayan tenido COVID-19 y su médico nefrólogo deberá autorizar su vacunación.

✅ Conoce los pasos que debe seguir un paciente con tratamiento de hemodiálisis antes, durante y después de su vacunación contra la COVID-19. pic.twitter.com/m6GJlouQgi — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 18, 2021

En otros países, el período entre la enfermedad y la recomendación para la vacuna es más amplio. Este es el caso de España: “Se recomienda retrasar la vacunación de las personas menores de 65 años hasta los seis meses tras el padecimiento de la enfermedad o infección y administrar una sola dosis de vacuna. En personas mayores de 65 años se administrarán las dos dosis y no se esperarán los seis meses tras la infección para administrar la primera dosis”.

¿Por qué debo vacunarme?

Como mencionamos líneas arriba, aún no se conoce cuánto tiempo dura la protección natural que genera el cuerpo por el COVID-19 . Hay estudios como el realizado por el Imperial College de Londres que muestran que los anticuerpos comienzan a disminuir luego de tres meses, y es posible que otras personas mantengan por mayor tiempo la respuesta frente al virus. Una investigación publicada en enero en Nature mostró que la inmunidad puede durar al menos seis meses en algunos casos.

Cabe precisar que la inmunidad no se restringe a los anticuerpos, pues existen otras células, entre ellas las células B o de memoria, que pueden “recordar” el patógeno que causó una enfermedad y actuar contra él años o incluso décadas después , como sucede con otras enfermedades como el sarampión. Aún está en investigación cuál es el rol que cumplen en la inmunidad frente al COVID-19.

Una enfermera prepara una inyección de la vacuna Sinopharm contra COVID-19 en la universidad pública Mayor de San Andrés durante la vacunación de personas mayores de 50 años en La Paz, Bolivia, el jueves 13 de mayo de 2021. (AP Foto/Juan Karita).

Sin embargo, es importante considerar que algunas personas, principalmente las que tienen el sistema inmune comprometido o alguna enfermedad crónica, pueden estar en peligro de alguna reinfección, aunque no es muy frecuente, señala la OMS. Por ello, es importante entender que haber tenido COVID-19 no garantiza que no vuelvas a sufrir la enfermedad.

Aunque la información aún no es concluyente, un reciente estudio publicado en la revista JAMA muestra que los recuperados de COVID-19 parecen tener un menor riesgo de reinfección por el coronavirus “al menos durante unos meses”.

DATO: es importante recordar que si vas a recibir la vacuna contra el COVID-19, no puedes recibir otra 14 días antes ni 14 días después de la segunda dosis.

VIDEO RELACIONADO

Las vacunas son eficaces contra "todas las variantes" del COVID-19, según la OMS

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: