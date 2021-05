Conforme a los criterios de Saber más

La alegría llega a miles de familias peruanas al conocer la fecha de inmunización de alguno de sus miembros. Cerca de dos millones de personas mayores de 70 años han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y más de 800 mil, la segunda. En los próximos días los adultos mayores de 65 años se sumarán a la lista.

La mayoría de vacunas, salvo la de Johnson & Johnson, requieren de dos dosis para brindan el mayor potencial de protección. En el Perú, se utilizan, por el momento, las vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca y Sinopharm, que requieren de dos aplicaciones en el lapso de 21 días o tres semanas.

Sin embargo, hay un grupo de personas que por diversos motivos no acuden a la cita para recibir la segunda dosis de la vacuna. ¿Qué consecuencias podría traer no aplicar el esquema completo?

“En general, la protección que da la vacuna dura menos [cuando no se completan todas las dosis]”, advierte el médico epidemiólogo Álvaro Taype-Rondan.

La meta: estar completamente vacunado

Como explicamos en un informe previo, las vacunas requieren tiempo para actuar. Deben pasar semanas para que el cuerpo produzca la inmunidad suficiente frente al coronavirus SARS-CoV-2. En el caso de las vacunas contra el COVID-19, los altos niveles de eficacia obtenidos en los ensayos clínicos se alcanzaron con un esquema de dos dosis. Es por ello que es importante que una persona llegue a estar “completamente vacunada”.

“Se considera que las personas tienen la vacuna completa dos semanas después de su segunda dosis con vacunas como las de Pfizer o Moderna, o dos semanas después de recibir una vacuna de dosis única, como la de Janssen de Johnson & Johnson”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

La vacunación se desarrolla en todas las regiones del país. (Foto: Archivo de GEC)

Respecto a la vacuna de Sinopharm, según la Directiva Sanitaria 129-2021 del Ministerio de Salud (Minsa), “para lograr una adecuada protección es necesaria la colocación de dos dosis”. De acuerdo con un documento oficial del Ministerio de Salud de Argentina, donde también se usa esta vacuna, una persona se considera completamente vacunada al menos 14 días después de la segunda dosis.

“Todavía no hay estudios a largo plazo [sobre los efectos de no colocarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19]. Pero sí hay estudios de personas que se aplicaron la primera dosis y demoraron mucho en aplicarse la segunda, más de las tres semanas recomendadas, y se ve que la primera dosis sí les otorga cierta protección, pero entramos a un terreno un poco oscuro, porque no sabemos qué tan menor es esa protección en comparación con aplicarse las dos dosis, en cuanto a la eficacia y duración [de la protección]. Puede ser que [la protección] con las dos dosis te dure un año, pero con una sola, tres meses. No tenemos ese dato preciso, y esto tiene ver con el hecho de que masivamente no hay un seguimiento de este grupo que no completa su esquema”, detalla Taype-Rondan.

¿Cuánto dura la protección de las vacunas contra el COVID-19?

La precisión que hace el investigador coincide con lo que los CDC y la Organización Mundial de la Salud, así como los laboratorios, han señalado: se sabe que las vacunas protegen a las personas de desarrollar COVID-19 grave y de morir por la enfermedad, pero aún no se conoce cuánto dura esa protección , y esto se debe a que aún no ha pasado suficiente tiempo para poder conocer por cuánto tiempo están inmunizados aquellos que recibieron primero la vacuna.

El Perú recibió este lunes, 17 de mayo, un lote de 350.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio Pfizer. Foto: Archivo de GEC

La Hoja Informativa sobre la vacuna Sinopharm hace la siguiente aclaración: “Todavía no se puede establecer la duración de la protección [de la vacuna]. Es posible que el nivel de anticuerpos disminuya en el transcurso de los meses. Pero el sistema inmunológico también contiene células especiales, llamadas células B o de memoria, que pueden retener información sobre el coronavirus durante años o incluso décadas”.

Estas dudas han hecho que los ministerios de salud y las entidades internacionales no descartan que incluso se tenga que colocar una tercera dosis de refuerzo.

Este martes, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los países que usa la vacuna de Sinopharm, anunció hoy que administrará una tercera dosis de la vacuna china como “refuerzo” para las personas que recibieron la segunda dosis hace seis meses

¿En qué casos no se aplica la segunda dosis?

En líneas generales, la recomendación de los expertos es que una persona que recibió una dosis de cualquier vacuna y tuvo un efecto adverso grave, no debe recibir la siguiente dosis.

El Manual de Vacunación Segura contra el COVID-19 de EsSalud indica que las personas que no deben recibir la segunda dosis son aquellas que presentaron “complicaciones graves posvacunación (shock anafiláctico, reacciones alérgicas generalizadas y graves, síndrome convulsivo, fiebre superior a 40 °C, etc.) por la inyección de la primera dosis de vacuna”.

VIDEO RELACIONADO

Sanamente: ¿Pueden espaciarse las segundas dosis de las vacunas?

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: