Virus del Papiloma Humano | Seis mitos sobre esta enfermedad

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las enfermedades de transmisión sexual más común y puede afectar el área genital (vulva, vagina, pene y ano), la boca y la garganta. A pesar de ello, es fácil de prevenirla porque existe una vacuna que puede ser aplicada en niñas y niños de 9 años en adelante.

Como muchas otras enfermedades, existen mitos y tabúes que muchas veces confunden a la población. Por ello, especialistas de la Liga Contra el Cáncer resuelven las dudas más frecuentes relacionadas con este virus.

1. Solo las mujeres pueden contraer VPH

FALSO. Los hombres también pueden padecer el virus. Se estima que la mayoría de hombres y mujeres con una vida sexual activa tendrán esta infección en algún momento de sus vidas.

2. Solo las mujeres pueden vacunarse contra el VPH

FALSO. Se recomienda vacunar a niños y niñas desde los 9 años a 14 años aplicando 2 dosis con un intervalo de 6 meses. En mujeres y varones desde los 15 años en adelante, se aplican 3 dosis, la segunda después de los 2 meses de aplicada la primera y tercera dosis a partir de los 4 meses aplicada la segunda dosis.

3. Solo hay un tipo de VPH

FALSO. Existen más de 100 tipos, de los cuales las cepas 16 y 18 son considerados de alto riesgo, que además son responsables del 70% de casos de cáncer de cuello uterino, principal causa de muerte por este mal en la mujer peruana. Del mismo modo, estas cepas pueden generar cáncer vulvar, anal y vaginal. En tanto, las cepas 6 y 11 son responsables del 90% de las verrugas genitales.

4. Vacuna contra el VPH adelanta el inicio de la actividad sexual

FALSO. La vacuna protege a las niñas contra el VPH. El inicio de la vida sexual dependerá de la educación e información que reciba de sus padres, escuela y comunidad.

5. Tener VPH significa tener cáncer

FALSO. Tener el VPH no significa tener cáncer. Esto se debe a que no todas las cepas del virus son cancerígenas.

6. El VPH presenta síntomas

FALSO. La mayoría de personas infectadas con este virus no presentan síntomas. Los afectados no siempre tienen problemas de salud. Las únicas manifestaciones del VPH (que no siempre se presentan) son las verrugas genitales y algunos tipos de cáncer.

DATO

El Ministerio de Salud viene aplicando de manera gratuita la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano para niñas de 5to grado de primaria de los colegios públicos o privados, cuyos padres deberán firmar el “CONSENTIMIENTO INFORMADO” que autoriza que estas sean inmunizadas, o entre los 9 y 13 años si son aplicadas en un Centro de Salud.

Los padres que deseen vacunar a sus hijas o hijos, que no se encuentren dentro del grupo gratuito de vacunación, pueden acercarse a los Centros de Vacunación y Clínicas privadas.